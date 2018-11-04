25 ноября в GRAND BELLAGIO пройдет экофестиваль ПАСТЕРНАК



#яидунапастернак

Лектория

В рамках «ПАСТЕРНАК» будут проходить лекции, где вы узнаете как можно сохранить экологический баланс в черте города и дадут простые экосоветы на каждый день.

Воркшопы и мастер-классы

Открытые мастер-классы по флористике в стиле «nature», аппликации из цветного риса и зона для рисования: скетчинг, ботаническая иллюстрация, акварель. Это отличный способ расслабиться, переключиться, открыть в себе новые стороны и, возможно, поменять профессию!

Кухня

Готовить из простых продуктов, есть вкусно и разнообразно каждый день – реально! Шеф-повара раскроют несколько рецептов на кухне «Пастернак» и угостят гостей фестиваля.

*В ресторане Grand Bellagio будет разработано специальное меню.

Здоровье и красота

Специалисты в области красоты и здоровья проконсультируют и дадут советы как сохранить молодость естественно. В бьюти-зоне будут проходить воркшопы, где можно будет протестировать косметику на себе и узнать о ингредиентах, позволяющих сделать продукты по уходу кожи лица и тела самостоятельно.

Детская зона

Фестиваль «Пастернак» - семейный праздник. Ваш ребенок сможет весь день «тусоваться» в детской зоне. Детские мастер-классы, игры, развивалки и главное – общение с другими детьми! Родители же смогут проконсультироваться с педагогами и вместе со своим ребенком сделать что-то необычное своими руками.

Благотворительность

«ПАСТЕРНАК» сотрудничает с такими социальными проектами как: «Центр эстетического отношения», «Доброе варенье», «Рисуй для собак», «Зоошанс», «ТАК», «Домик спасенных душ», «Крышарики» и др.

Мы делаем общее доброе дело и верим в лучшую версию людей вокруг нас!

7 веских причин прийти на «Пастернак» 25 ноября:

Познакомиться с брендами эко-товаров здорового питания и этичных продуктов; Получить знания от спикеров на тему экологии, питания и здоровья; Проявить себя творчески, пробовать новое и релаксировать на мастер-классах; Продегустировать вкусное и полезное от шев-поваров; Получить консультации от экспертов по здоровью, узнать о бьюти-лайфхаках как сохранить естественную красоту; Провести время всей семьей. Детская зона с консультациями от педагогов, развивалками и инновационными игрушками; Получить массу положительных эмоций и возможность выиграть ценные подарки!