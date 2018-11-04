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25 ноября в GRAND BELLAGIO пройдет экофестиваль ПАСТЕРНАК
Лектория
В рамках «ПАСТЕРНАК» будут проходить лекции, где вы узнаете как можно сохранить экологический баланс в черте города и дадут простые экосоветы на каждый день.
Воркшопы и мастер-классы
Открытые мастер-классы по флористике в стиле «nature», аппликации из цветного риса и зона для рисования: скетчинг, ботаническая иллюстрация, акварель. Это отличный способ расслабиться, переключиться, открыть в себе новые стороны и, возможно, поменять профессию!
Кухня
Готовить из простых продуктов, есть вкусно и разнообразно каждый день – реально! Шеф-повара раскроют несколько рецептов на кухне «Пастернак» и угостят гостей фестиваля.
*В ресторане Grand Bellagio будет разработано специальное меню.
Здоровье и красота
Специалисты в области красоты и здоровья проконсультируют и дадут советы как сохранить молодость естественно. В бьюти-зоне будут проходить воркшопы, где можно будет протестировать косметику на себе и узнать о ингредиентах, позволяющих сделать продукты по уходу кожи лица и тела самостоятельно.
Детская зона
Фестиваль «Пастернак» - семейный праздник. Ваш ребенок сможет весь день «тусоваться» в детской зоне. Детские мастер-классы, игры, развивалки и главное – общение с другими детьми! Родители же смогут проконсультироваться с педагогами и вместе со своим ребенком сделать что-то необычное своими руками.
Благотворительность
«ПАСТЕРНАК» сотрудничает с такими социальными проектами как: «Центр эстетического отношения», «Доброе варенье», «Рисуй для собак», «Зоошанс», «ТАК», «Домик спасенных душ», «Крышарики» и др.
Мы делаем общее доброе дело и верим в лучшую версию людей вокруг нас!
7 веских причин прийти на «Пастернак» 25 ноября:
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ПАСТЕРНАК экологический праздник, где собираются единомышленники здорового образа жизни и поставщики эко-продуктов в одном месте, чтобы в приятной и...
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