

XVII Национальная конференция «Микрофинансирование: Трансформация»

Менее месяца осталось до старта XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» - главного публичного события года в области микрофинансирования в России, которое состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Впереди праздничные выходные, посвященные Дню народного единства - прекрасное время для отдыха и активного досуга в кругу семьи и друзей!

Мы искренне поздравляем всех с праздником, желаем всего наилучшего http://www.rmcenter.ru/about/news/5859/ и напоминаем, что необходимо сделать в преддверии праздничных выходных - зарегистрироваться на XVII Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ».

Свое участие в работе Пленарных заседаний Конференции подтвердили:

Чистюхин Владимир Викторович, заместитель Председателя Банка России

Кочетков Илья Александрович, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России

Колганов Сергей Владимирович, начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

Тетерина Олеся Анатольевна, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России

В сессиях примут участие иностранные гости, представители рынка, профессиональных объединений, общественных организаций и независимые эксперты, в числе которых:

Хорхе Рамирез, исполнительный директор Европейской микрофинансовой сети

Мехтиев Эльман, исполнительный вице-президент Ассоциация Российских Банков

Сафиулин Марат Шамилевич, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

Демченко Андрей Викторович, член Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса»

Тагирова Виктория Таликовна, вице-президент НАУМИР

и многие другие спикеры.

Проект программы Конференции доступен на официальном сайте мероприятия по ссылке: http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-28-30-noyabrya-sankt-peterburg/programa-3/

Обращаем ваше внимание, в самое ближайшее время в проект программы Конференции будут внесены добавления и корректировки. Следите за обновлениями!

Напоминаем, 8 ноября 2018 завершается прием заявок на участие в VI Профессиональной премии «Золотой рубль» http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-28-30-noyabrya-sankt-peterburg/zolotoj-rubl-2018/ . Прием заявок осуществляется на e-mail: eleontieva@rmcenter.ru .

Итоги Премии будут объявлены на торжественном приеме в честь участников XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн «Прибалтийская».

Помимо участия в деловой программе Конференции воспользуйтесь замечательной возможностью насладиться изяществом, красотой и очарованием

Санкт-Петербурга!