|
XVII Национальная конференция Микрофинансирование: Трансформация
Менее месяца осталось до старта XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» - главного публичного события года в области микрофинансирования в России, которое состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Впереди праздничные выходные, посвященные Дню народного единства - прекрасное время для отдыха и активного досуга в кругу семьи и друзей!
Мы искренне поздравляем всех с праздником, желаем всего наилучшего
Свое участие в работе Пленарных заседаний Конференции подтвердили:
В сессиях примут участие иностранные гости, представители рынка, профессиональных объединений, общественных организаций и независимые эксперты, в числе которых:
и многие другие спикеры.
Проект программы Конференции доступен на официальном сайте мероприятия по ссылке:
Обращаем ваше внимание, в самое ближайшее время в проект программы Конференции будут внесены добавления и корректировки. Следите за обновлениями!
Напоминаем, 8 ноября 2018 завершается прием заявок на участие в VI Профессиональной премии «Золотой рубль»
Итоги Премии будут объявлены на торжественном приеме в честь участников XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн «Прибалтийская».
Помимо участия в деловой программе Конференции воспользуйтесь замечательной возможностью насладиться изяществом, красотой и очарованием
Санкт-Петербурга!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Чистюхин, заместитель Председателя Банка России, примет участие в работе XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности
|
Свежие газеты
Архив (Разное)