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XVII Национальная конференция Микрофинансирование: Трансформация

05.11.2018 12:16 — Разное | Myfin  
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XVII Национальная конференция Микрофинансирование: Трансформация
XVII Национальная конференция «Микрофинансирование: Трансформация»

Менее месяца осталось до старта XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» - главного публичного события года в области микрофинансирования в России, которое состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Впереди праздничные выходные, посвященные Дню народного единства - прекрасное время для отдыха и активного досуга в кругу семьи и друзей!

Мы искренне поздравляем всех с праздником, желаем всего наилучшего http://www.rmcenter.ru/about/news/5859/ и напоминаем, что необходимо сделать в преддверии праздничных выходных  - зарегистрироваться на XVII Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ».

Свое участие в работе Пленарных заседаний Конференции подтвердили:

  • Чистюхин Владимир Викторович, заместитель Председателя Банка России
  • Кочетков Илья Александрович, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России
  • Колганов Сергей Владимирович, начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
  • Тетерина Олеся Анатольевна, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России

В сессиях примут участие иностранные гости, представители рынка, профессиональных объединений, общественных организаций и независимые эксперты, в числе которых:

  • Хорхе Рамирез, исполнительный директор Европейской микрофинансовой сети
  • Мехтиев Эльман, исполнительный вице-президент Ассоциация Российских Банков
  • Сафиулин Марат Шамилевич, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров
  • Демченко Андрей Викторович, член Совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса»
  • Тагирова Виктория Таликовна, вице-президент НАУМИР

и многие другие спикеры.

Проект программы Конференции доступен на официальном сайте мероприятия по ссылке: http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-28-30-noyabrya-sankt-peterburg/programa-3/

Обращаем ваше внимание, в самое ближайшее время в проект программы Конференции  будут внесены добавления и корректировки. Следите за обновлениями!

Напоминаем, 8 ноября 2018 завершается прием заявок на участие в VI Профессиональной премии «Золотой рубль» http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-28-30-noyabrya-sankt-peterburg/zolotoj-rubl-2018/. Прием заявок осуществляется на e-mail: eleontieva@rmcenter.ru.

Итоги Премии будут объявлены на торжественном приеме в честь участников XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: Трансформация» состоится с 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн «Прибалтийская».

Помимо участия в деловой программе Конференции воспользуйтесь замечательной возможностью насладиться изяществом, красотой и очарованием

Санкт-Петербурга!

 
 
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Владимир Чистюхин, заместитель Председателя Банка России, примет участие в работе XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности
 
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