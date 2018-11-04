В Минске мужчина отрезал себе мизинец и кинул его в лицо продавцу

Инцидент произошел в торговом центре на улице Кальварийской.

Безработный 40-летний минчанин в салоне связи хотел оформить рассрочку на мобильный телефон.

Консультант пояснила мужчине, что у него есть долги за пользование услугами компании. Мужчина погасил их, но служба безопасности все равно отказала в продаже телефона, пишет БЕЛТА .

Выйдя из салона связи, минчанин направился в торговый зал продуктового магазина. Там в одном из отделов он нашел кухонный нож и распаковал его, положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу.

После этого минчанин вернулся в салон связи и бросил отрезанный палец в лицо консультанту, которая не оформила ему рассрочку.

В милиции мужчина пояснил, что таким образом хотел отомстить сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула, так как если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долг бы он и не оплачивал.

Прибывшие на место врачи установили, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Его доставили в больницу.

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку по этому факту.