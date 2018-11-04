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Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США

05.11.2018 12:30 — Разное | СТВ  
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Новости США. В Сан-Франциско живет кот с кличкой Белорус. Питомец с особенностью – у него косоглазие – уже стал звездой соцсетей. За его аккаунтом в Instagram следят более 25 тысяч человек.

Некоторое время назад кота из приюта забрала девушка по имени Рейчел. Белорус попал в приют для животных после того, как его предыдущие хозяева переехали и не смогли взять питомца с собой. Чтобы поскорее найти новый дом, коту создали страницу в соцсети. Спустя две недели животное забрала к себе Рейчел.

Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США
Фото: instagram.com/my_boy_belarus

По информации издания Love Meow, предыдущие владельцы с сожалением отдавали кота в приют, объясняя это тем, что из-за обстоятельств больше не могут содержать питомца.

Сотрудница приюта отмечала, что кот был очень нежный и дружелюбный.

Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США
Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Рэйчел из Сан-Франциско наткнулась на сообщение о Белорусе в Instagram. «Когда я увидел его глаза, я была влюблена и сразу же связалась с приютом».

Когда кот и Рэйчел наконец встретились, он прижался к ней. «Я была рада тому, что у него теперь будет дом».

Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США
Фото: instagram.com/my_boy_belarus

С тех пор кот быстро стала тенью Рэйчел. «Он следует за мной повсюду». Белорус всегда готов участвовать в утренней рутине.

По словам Рейчел, когда она принимает душ, питомец ждет снаружи, пока она не выйдет. Он будто хочет убедиться, что после «испытания» водой с ней все в порядке.

Рейчел признается, что Белорус – это большой кот с большой индивидуальностью. «Когда мы привезли его домой, ему было около одного года. Он любит играть, бегать, гоняться за шариками».

Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США
Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Кот приветствует свою хозяйку, когда она возвращается домой с работы и дает ей понять, что он готов к еде, игре и большому вниманию.

«Он всегда рядом, когда я смотрю телевизор или читаю электронную почту», – рассказывает Рейчел.

Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США
Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Хозяйка питомца отмечает, что прошло четыре месяца с тех пор, как Белорус нашел дом. Он стал красивым, пушистым и счастливым котом.

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Теги: Минск
 
 
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Новости США. В Сан-Франциско живет кот с кличкой Белорус. Питомец с особенностью – у него косоглазие – уже стал звездой соцсетей. За его аккаунтом в Instagram следят...
 
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