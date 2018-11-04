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В Беларуси начинает работу миссия МВФ
05.11.2018 12:40 — Разное | Ежедневник
5 ноября 2018 года в Беларуси начинает работу обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ).
Миссия МВФ продлится до 15 ноября. Возглавит ее заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.
Целью работы миссии является обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями Беларуси по поводу мер экономической политики.
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5 ноября 2018 года в Беларуси начинает работу обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ).
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