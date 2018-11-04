Многодетный отец из Телехан, которого ГАИ оштрафовала на 122 рубля, успешно обжаловал постановления

Отец семерых детей из городского поселка Телеханы (Ивацевичский район) доказал, что сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела», которые выписали ему штрафов на 122,5 рубля за нарушение правил дорожного движения, были не правы.



Фото: Салiдарнасць

18 октября инспекторы «Стрелы» остановили жителя Телехан Александра Иванова, который ехал на электромопеде. Ему сообщили, что он нарушил ПДД. В частности, мужчине вменялось управление мопедом без мотошлема, управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие страховки и нарушение иных правил дорожного движения. Кроме того, на него составили протокол за невыполнение требований об остановке, повлекшее преследование. В итоге ему выписали штрафов на 122,5 рубля, пишет Салiдарнасць.

Житель Телехан с действиями инспекторов не согласился и направил жалобу в МВД. В своем письме он сообщил, что не мог совершить указанных нарушений на мопеде «Рига», так как такого транспортного средства у него нет. В тот день он ехал на Honda Benelux. Транспортное средство Иванова не имеет подвесного двигателя — оно оборудовано электроколесом мощностью 350 Вт, которое развивает скорость до 25 км/ч. При этом в постановлении Совета Министров № 443 сказано, что обязательной регистрации подлежат транспортные средства, оснащенные электродвигателем до 4 кВт и конструктивной скоростью до 50 км/ч. А раз их не нужно регистрировать, то и страховать тоже, настаивал в своей жалобе мужчина. Кроме того, он указал, что не слышал требований об остановке и не пытался скрыться от ГАИ.



Фото: Салiдарнасць

На днях он получил ответ из спецподразделения ДПС «Стрела», рассказал TUT.BY барановичский правозащитник лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Сергей Говша, который оказывал консультационную помощь Александру Иванову. В письме указано, что в ходе изучения имеющихся материалов его доводы по четырем постановлениям «нашли свое подтверждение».

— Но так как постановления вступают в силу с момента их вынесения, их так просто отменить нельзя. Поэтому МВД направит ходатайства в Генеральную прокуратуру об их отмене, — сообщил Сергей Говша.

Ходатайство об отмене протокола за невыполнение требований об остановке, повлекшее преследование, в Генпрокуратуру не направили, так как доводы Иванова «являются жалобой на действия и решения должностных лиц органа, ведущего административный процесс». Обоснованность претензий жителя Телехан в этой части будет рассматривать ОГАИ Ивацевичского РОВД.

— Мы ждем, чем закончится это разбирательство, — указал Сергей Говша.