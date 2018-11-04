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Три шумные премьеры - за одну ночь. Подсказываем, что смотреть на ноябрьской "Ночи кино"
На этих выходных можно досматривать то, что показывали в рамках «Лістапада». А вот вам идея на следующий уик-энд: в ночь с 16 на 17 ноября в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная
На «Ночи кино» покажут следующие фильмы: «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Пришелец» и «Девушка, которая застряла в паутине». Кроме киноновинок, зрителей, как и обычно, будут встречать саундтреки к кинопремьерам, бар и тематическая фотозона.
О чем кино: могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
О чем кино: в результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив.
О чем кино: Юный хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.
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На этих выходных можно досматривать то, что показаывали в рамках "Лістапада", а вот идея на следующие: с 16 на 17 ноября в 23.45 в столичном кинотеатре "Москва" пройдет...
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