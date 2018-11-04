На этих выходных можно досматривать то, что показывали в рамках «Лістапада». А вот вам идея на следующий уик-энд: в ночь с 16 на 17 ноября в столичном кинотеатре «Москва» пройдет очередная «Ночь кино» . Старт — в 23.45 в пятницу.

На «Ночи кино» покажут следующие фильмы: «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Пришелец» и «Девушка, которая застряла в паутине». Кроме киноновинок, зрителей, как и обычно, будут встречать саундтреки к кинопремьерам, бар и тематическая фотозона.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»



О чем кино: могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

«Пришелец»



О чем кино: в результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив.

«Девушка, которая застряла в паутине»



О чем кино: Юный хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

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3 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на концерт Елены Темниковой , который состоится 17 ноября во Дворце спорта. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 9 ноября.