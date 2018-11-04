|
Китайцы скопировали российский зенитный комплекс "Тор-М2К"
На выставке AirshowChina 2018 китайская компания показала зенитный комплекс FM-2000, который внешне сильно напоминает российский ЗРК «Тор-М2К». Фотографии комплекса опубликовал военный
FM-2000 имеет и схожие с «Тор-М2К» характеристики: дальность перехвата ракет составляет 1,5−15 км. Китайский комплекс способен перехватывать различные типы самолетов, вертолеты, ракеты класса «воздух-земля» и крылатые ракеты. FM-2000 способен открывать огонь по целям прямо на марше.
Китайский ЗРК также выполнен на колесном шасси, которое внешне напоминает изделие белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FM-2000 имеет и схожие с "Тор-М2К" характеристики: дальность перехвата ракет составляет 1,5−15 км.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)