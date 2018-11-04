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Китайцы скопировали российский зенитный комплекс "Тор-М2К"

05.11.2018 13:04 — Разное | Tut.by  
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На выставке AirshowChina 2018 китайская компания показала зенитный комплекс FM-2000, который внешне сильно напоминает российский ЗРК «Тор-М2К». Фотографии комплекса опубликовал военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».


FM-2000. Фото: Михаил Жердев

FM-2000 имеет и схожие с «Тор-М2К» характеристики: дальность перехвата ракет составляет 1,5−15 км. Китайский комплекс способен перехватывать различные типы самолетов, вертолеты, ракеты класса «воздух-земля» и крылатые ракеты. FM-2000 способен открывать огонь по целям прямо на марше.


«Тор-М2К» Фото: armyrecognition.com

Китайский ЗРК также выполнен на колесном шасси, которое внешне напоминает изделие белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».

 
 
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FM-2000 имеет и схожие с "Тор-М2К" характеристики: дальность перехвата ракет составляет 1,5−15 км.
 
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