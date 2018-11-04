﻿ На Камчатке медведь убил подростка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Камчатке медведь убил подростка

05.11.2018 12:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Медведь убил 15-летнего подростка в Мильковском районе Камчатского края, трагедия произошла в понедельник в шести километрах от села Лазо, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Медведь напал на подростков 13 и 15 лет, когда они шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший погиб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медведя, напавшего на подростков, застрелили охотники.

Власти призывают жителей Камчатки к осторожности в лесу.

"Медведи еще не легли в спячку, и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям. Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - главы краевого министерства специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.

В 2018 году на Камчатке было ликвидировано более 60 медведей, представлявших угрозу для людей.

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медведь убил 15-летнего подростка в Мильковском районе Камчатского края, трагедия произошла в понедельник в шести километрах от села Лазо, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском ТЦ мужчина отрезал себе палец и бросил его в лицо продавцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика