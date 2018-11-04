ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идут консультации о назначении нового генсека ОДКБ - МИД Армении

05.11.2018 12:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ находится на стадии консультаций, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в понедельник.

"Консультации носят конфиденциальный характер. Уважая этот принцип, мы не можем предоставить информацию. Приоритетом для Армении является эффективная деятельность секретариата ОДКБ. На это и направлены наши усилия", - сказала А.Нагдалян "Интерфаксу".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в трех странах ОДКБ сообщила, что обсуждается назначение генсеком организации государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ находится на стадии консультаций, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в понедельник....
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая элитная застройка будет в Фаниполе. Где участки уходят с молотка по 40-50 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика