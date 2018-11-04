Идут консультации о назначении нового генсека ОДКБ - МИД Армении

Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ находится на стадии консультаций, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в понедельник.

"Консультации носят конфиденциальный характер. Уважая этот принцип, мы не можем предоставить информацию. Приоритетом для Армении является эффективная деятельность секретариата ОДКБ. На это и направлены наши усилия", - сказала А.Нагдалян "Интерфаксу".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в трех странах ОДКБ сообщила, что обсуждается назначение генсеком организации государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.