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Минчанин, которому отказали в покупке телефона в кредит, отрезал себе палец

05.11.2018 12:19 — Разное | Интерфакс  
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Житель Минска отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре после неудавшейся попытки купить мобильный телефон в кредит, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

"40-летний неработающий минчанин обратился к консультанту салона связи в торговом центре с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Девушка сообщила мужчине, что у него имеются непогашенные долги за пользование мобильными услугами компании. На месте минчанин погасил задолженность, однако служба безопасности оператора связи все равно не позволила совершить данному клиенту какие-либо кредитно-денежные операции", - рассказали о происшествия инцидента в ГУВД.

Как отметили в милиции, выйдя из салона связи, мужчина направился в торговый зал продуктового магазина. Там он отыскал кухонный нож в одном из отделов, распаковал его, затем положил левую руку на пол и отрезал себе фалангу пальца.

"После чего взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где кинул данную конечность в лицо консультанта, которая не оформила ему телефон в кредит", - продолжили в минской милиции.

По информации ГУВД, оперативникам мужчина пояснил, что таким образом он отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула, так как если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долги бы и не погашал.

"Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Немедленно он был доставлен в больницу", - подчеркнули там.

Позднее было установлено, что летом текущего года фигурант освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, ранее также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В настоящее время милиционерами Фрунзенского РУВД Минска проводится проверка по данному факту.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре после неудавшейся попытки купить мобильный телефон в кредит, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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