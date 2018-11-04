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Белоруска: "В Италии лучше не болеть, это очень дорого"

05.11.2018 12:50 — Разное | UDF  
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Кадр со свадьбы Татьяны и ее итальянского мужа
Татьяна Власенко из Минска еще недавно работала топ-менеджером в представительстве немецкой компании в Беларуси, а сегодня живет в Италии и уже успела здесь открыть свое дело. Lady.tut.by она рассказала о быте и доходах итальянцев.

– Каждый день я вижу на улицах Италии очень много прекрасных дам в возрасте, галантных мужчин за 70, улыбающиеся стильные парочки с белыми волосами, но яркими лицами. Насколько важен возраст в Италии?

Италия — вторая страна в мире по проценту населения старше 60 лет. Меня очень удивляет, что даже в политических партиях Италии есть те, кому за 80. В Беларуси как-то так сложилось, что с уходом на пенсию многие люди начинают «угасать» и «доживать» свою жизнь. Да, согласна, что и климат другой, и уровень жизни, но в Италии с уровнем жизни и доходами тоже много проблем. Однако ко многим вещам отношение у них более позитивное. Думаю, нам нужно учиться у итальянцев именно любви к жизни.

Еще меня очень удивило отношение итальянцев к спорту. Среди их активностей не только фитнес, бассейн, йога. Итальянцы в нашем регионе очень много занимаются спортом на свежем воздухе — пешие прогулки, велоспорт, пробежки.

Также итальянцы часто участвуют в волонтерских проектах. Здесь очень много инициатив, и местные с детства в них участвуют: донорство крови, бесплатные мероприятия для детей и молодежи, уход за памятниками архитектуры и истории.

Несомненно, уровень жизни в Италии все равно выше, чем в России, Беларуси, Украине, но ниже, чем в других развитых странах Европы. Зарплаты, кстати, тоже (средняя около 1500 евро, но все зависит от региона, должности и времени работы в компании). А вот цены совсем не низкие. Особенно это касается услуг, медицины, аренды жилья, стоимости недвижимости.

Белоруска: "В Италии лучше не болеть, это очень дорого"

Семья и друзья мужа сразу приняли Татьяну

Стоимость аренды жилья зависит от многих факторов. Например, аренда оборудованной мебелью и техникой двухкомнатной квартиры в районе озера Гарда стоит около 600−700 евро в месяц. Коммунальные платежи — около 100 евро в месяц. Если чуть дальше от туристической зоны, то уже около 400 евро в месяц.

Так как здесь очень много старого жилого фонда, обязательно нужно смотреть на класс энергоэффективности дома. Потому что в случае классов E, F, G в отопительный сезон придется очень много платить за отопление — около 1000 евро за 6 месяцев.

В целом, цены на продукты и потребительские товары здесь незначительно отличаются от цен в Беларуси. Зато какие цены на медицинские услуги! Диагностика, прием узких специалистов, анализы — все это очень дорого. Есть государственная и частная медицина: в государственной приема к специалисту можно ждать месяцами (срочность определяет семейный врач), а частные врачи здесь стоят от 50 евро за прием. Стандартная стоимость приема — 90 евро. А однажды у меня было и 350 евро у окулиста — за контроль и прием.

Поэтому в Италии лучше не болеть, а соблюдать средиземноморскую диету, радоваться жизни, не принимать ничего близко к сердцу, заниматься спортом и дышать свежим горным воздухом.

Если говорить о работе в Италии, то с этим непросто даже для самих итальянцев. Поначалу сложности и моменты сомнений были и у меня.

Белоруска: "В Италии лучше не болеть, это очень дорого"

Белоруска: "В Италии лучше не болеть, это очень дорого"

Маленькие, но очень уютные городки озера Гарда

Мы живем на озере Гарда — это туристический регион, и работы здесь очень много, но она — сезонная. Можно, конечно, было найти работу по знакомству — друзья и коллеги мужа предлагали прислать резюме и сходить на собеседования. Но я решила, что не готова идти в офис.

Я сделала свои итальянские документы и начала искать возможности развивать свои проекты. Нашла курс, который мне дал необходимые знания в организации мероприятий и помог лучше понять менталитет итальянцев. Этот курс был абсолютно бесплатным (благодаря поддержке региона Ломбардия). Обучение длилось один месяц: всего 100 часов, плюс индивидуальная работа с финансовым консультантом.

Белоруска: "В Италии лучше не болеть, это очень дорого"

Находить гармонию на новом месте Татьяне помогала йога

В первые месяцы работы я практиковалась на итальянских свадьбах и организовывала тематические фотопроекты, но после курса пришло немного другое понимание того, какую же дорогу выбрать. По итогам курса я написала бизнес-план и открыла ИП в Италии.

Открытие ИП стоило мне 80 € (поскольку прошла соответствующий курс), обычно — 300 €. Услуги финансового консультанта, который помогает вести дела, стоят от 400 € в год, но без него не разобраться.


Пока большую часть работы составляют маркетинговые проекты. Этой осенью и зимой мне предстоит большая работа по систематизации знаний о регионе, предложений озера Гарда и вывода услуг, которые я могу предложить, на новый уровень. Я работаю над проектом по сотрудничеству между озером Гарда и русскоговорящими странами, который разрабатывается при поддержке региона.

 
Теги: Минск
 
 
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Татьяна Власенко из Минска еще недавно работала топ-менеджером в представительстве немецкой компании.
 
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