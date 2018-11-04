В Барановичском районе Peugeot сбил дежурного по переезду, который вручную закрывал шлагбаум

3 ноября в Барановичском районе пострадал дежурный по железнодорожному переезду, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

25-летний житель деревни Нагорной ехал на Peugeot по дороге Р5 Барановичи — Новогрудок — Ивье. В 9.45 на 9-м километре трассы он выехал на встречку и сбил 55-летнего дежурного по железнодорожному переезду, который на производственном переезде ОАО «Торфопредприятие Колпеница» вручную закрывал шлагбаум.

Пострадавшего увезли в больницу. Известно, что на момент аварии он был в жилете повышенной видимости.