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В Барановичском районе Peugeot сбил дежурного по переезду, который вручную закрывал шлагбаум
3 ноября в Барановичском районе пострадал дежурный по железнодорожному переезду,
25-летний житель деревни Нагорной ехал на Peugeot по дороге Р5 Барановичи — Новогрудок — Ивье. В 9.45 на 9-м километре трассы он выехал на встречку и сбил 55-летнего дежурного по железнодорожному переезду, который на производственном переезде ОАО «Торфопредприятие Колпеница» вручную закрывал шлагбаум.
Пострадавшего увезли в больницу. Известно, что на момент аварии он был в жилете повышенной видимости.
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Пострадавшего увезли в больницу.
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