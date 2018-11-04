Итальянский боксер умер через несколько дней после нокаута

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Бой прошел 26 октября.встречался с тайцеми к 12-му раунду выигрывал по очкам. Однако в последнем отрезке 49-летний боец получил несколько тяжелых ударов, после чего оказался на ринге.Рефери сразу вызвал врачей на ринге, но боксер уже потерял сознание. Дагио был доставлен в больницу, где несколько дней провел в коме с серьезным повреждением мозга, после чего скончался, не приходя в сознание.За долгую карьеру итальянский спортсмен успел провести 189 боев в тайском боксе и еще пять поединков в ММА. Боксерский бой был его 11-м в карьере. До этого в этом видео спорта он ни разу не проигрывал.