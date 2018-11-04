Новая элитная застройка будет в Фаниполе. Где участки уходят с молотка по 40-50 тысяч долларов



Участок в д. Розовка

В Фаниполе предлагали 3 участка, из них 2 на улице Центральной и 1 — на улице Фабричной, пишет. Все три участка — с электричеством, газом и водой.Участок в 8,1 сотки на улице Центральной, 42 обошелся победителю в 102 056 рублей, или 48 160 долларов.Соседний участок с такими же параметрами — 111 573 рубля, или 52 651 доллар.Более просторный надел в 12 соток на улице Фабричной продан за 98 289 рублей, или 46 382 доллара.Начальная цена лотов — 22,2−31 тысяча рублей.В Дзержинске предлагали 5 участков с коммуникациями, по 9−14 соток. Тут начальные цены были ниже — от 16 до 25,5 тысячи рублей. Самый дешевый участок был приобретен за 10,1 тысячи долларов в эквиваленте (это 9 соток), самый дорогой, чуть больше 14 соток, достался победителю аукциона за 28,4 тысячи долларов.В деревнях Дзержинского сельсовета на аукцион было выставлено 7 участков по цене от 5 до 7,6 тысячи рублей (некоторые — со всеми коммуникациями). Куплен только один, самый дешевый, в д. Розовка — 14 соток с электричеством и газом достались единственному претенденту за 2,5 тысячи долларов в эквиваленте.Самые дешевые участки предлагались в деревне Попки Боровского сельсовета. Участки по 10−12 соток с электричеством и водой выставлялись со стартовой ценой 1650 и 1800 рублей. Но никого не заинтересовали.Напомним, на последних аукционах в диапазоне «около 50 тысяч долларов» продавались участки в Сенице и Колодищах.9 ноября состоится очередной земельный аукцион в Минском районе. На торги выставлены участок в Сенице, несколько — в Мачулищах, участок в Колодищах, наделы в Хатежинском и Папернянском сельсоветах.Тогда же попытаются продать и три участка с фундаментами в Хатежинском сельсовете. Все они — изъятые у собственников, не уложившихся в определенные законодательством сроки строительства.