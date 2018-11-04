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Разбойное нападение на студента столичного вуза
Фото предоставлено ГКСЭ
Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства разбойного нападения, произошедшего в Минске.
По данным следствия, 30 октября этого года 17-летний учащийся одного из столичных вузов возвращался в общежитие, где он проживает. Около 23 часов, когда он проходил через аллею на улице Курчатова, к нему подошел неизвестный мужчина, который стал угрожать газовым баллончиком, а также нанес парню множество ударов по различным частям тела. После этого неизвестный стал требовать отдать деньги, в связи с чем студент передал мужчине 20 рублей.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции личность нападавшего установлена меньше чем за сутки и мужчина был задержан. Им оказался 21-летний минчанин, работающий каменщиком на одном из столичных предприятий", - сообщили
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
"В настоящий момент состояние здоровья потерпевшего оценивается как удовлетворительное, он проходит амбулаторное лечение. В рамках расследования следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ Республики Беларусь, в ходе которой будет установлено количество и тяжесть причиненных телесных повреждений. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности обвиняемого к совершению иных преступлений", - говорится в сообщении СК.
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Задержанному предъявлено обвинение.
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