Россиянин перевез тело умершей матери за границу и жил на ее пенсию 15 лет

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В ведомстве также рассказали, что у подозреваемого в 2001 году умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Этот факт он решил скрыть от социальных служб, после чего вывез ее тело в другую страну, где и похоронил. Это позволило ему получать 15 лет ее пенсию.Мошенничество было выявлено благодаря сотрудничеству российской полиции с Интерполом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.