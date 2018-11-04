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Россиянин перевез тело умершей матери за границу и жил на ее пенсию 15 лет
Иллюстрация с сайта ren.tv
В ведомстве также рассказали, что у подозреваемого в 2001 году умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Этот факт он решил скрыть от социальных служб, после чего вывез ее тело в другую страну, где и похоронил. Это позволило ему получать 15 лет ее пенсию.
Мошенничество было выявлено благодаря сотрудничеству российской полиции с Интерполом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В отношении мужчины, который скрывал смерть матери 15 лет, получая ее пенсию, возбуждено уголовное дело.
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