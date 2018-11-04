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Россиянин перевез тело умершей матери за границу и жил на ее пенсию 15 лет

05.11.2018 12:13 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта ren.tv
В отношении мужчины, который скрывал смерть матери 15 лет, получая ее пенсию, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ведомстве также рассказали, что у подозреваемого в 2001 году умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Этот факт он решил скрыть от социальных служб, после чего вывез ее тело в другую страну, где и похоронил. Это позволило ему получать 15 лет ее пенсию.

Мошенничество было выявлено благодаря сотрудничеству российской полиции с Интерполом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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В отношении мужчины, который скрывал смерть матери 15 лет, получая ее пенсию, возбуждено уголовное дело.
 
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