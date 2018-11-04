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Шестеро мигрантов изнасиловали 15-летнюю школьницу в Германии

05.11.2018 12:11 — Разное | UDF  
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Фото одного из подозреваемых / Facebook
Шестерых мигрантов из Афганистана обвиняют в изнасиловании 15-летней студентки в Мюнхене. Пятеро подозреваемых уже арестованы, шестого разыскивает полиция.

По сведениям издания "Вечерний Мюнхен", все началось летом 2018 года, когда студентка познакомилась с 20-летним выходцем из Афганистана. Девушка начала с ним встречаться, однако со временем молодой человек стал проявлять излишнюю настойчивость.

В итоге он принудил студентку к интимным отношениям. По словам девушки, она согласилась на секс из страха быть избитой. Позже к мигранту присоединились и пятеро его товарищей в возрасте от 20 до 25 лет. По сведениям СМИ, пострадавшую насиловали на протяжении нескольких дней в разных квартирах.

В ходе допроса мигрант заявил, что секс происходил по взаимному согласию.

 
 
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Шестерых мигрантов из Афганистана обвиняют в изнасиловании 15-летней студентки в Мюнхене.
 
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