Шестеро мигрантов изнасиловали 15-летнюю школьницу в Германии



Фото одного из подозреваемых / Facebook

По сведениям издания "Вечерний Мюнхен", все началось летом 2018 года, когда студентка познакомилась с 20-летним выходцем из Афганистана. Девушка начала с ним встречаться, однако со временем молодой человек стал проявлять излишнюю настойчивость.В итоге он принудил студентку к интимным отношениям. По словам девушки, она согласилась на секс из страха быть избитой. Позже к мигранту присоединились и пятеро его товарищей в возрасте от 20 до 25 лет. По сведениям СМИ, пострадавшую насиловали на протяжении нескольких дней в разных квартирах.В ходе допроса мигрант заявил, что секс происходил по взаимному согласию.