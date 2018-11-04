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Под Барановичами легковушка сбила дежурного на железнодорожном переезде

05.11.2018 12:09 — Разное | UDF  
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Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Как сообщили UDF.BY в пресс-службе УВД по Брестской области, инцидент произошел утром 3 ноября на автодороге Р5 "Барановичи-Новогрудок-Ивье".

По предварительной информации, 25-летний житель деревни Нагорная, Барановичского района, управляя автомобилем "Пежо 605", двигаясь из Новогрудка в Барановичи, при подъезде к железнодорожному переезду, с закрытым шлагбаумом, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дежурного по железнодорожному переезду.

Под Барановичами легковушка сбила дежурного на железнодорожном переезде

Под Барановичами легковушка сбила дежурного на железнодорожном переезде

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ "Барановичская городская больница".

Проводится проверка.

 
 
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Инцидент произошел утром 3 ноября на автодороге Р5.
 
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