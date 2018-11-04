Под Барановичами легковушка сбила дежурного на железнодорожном переезде



Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

UDF.BY

По предварительной информации, 25-летний житель деревни Нагорная, Барановичского района, управляя автомобилем "Пежо 605", двигаясь из Новогрудка в Барановичи, при подъезде к железнодорожному переезду, с закрытым шлагбаумом, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дежурного по железнодорожному переезду.В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ "Барановичская городская больница".Проводится проверка.