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Под Барановичами легковушка сбила дежурного на железнодорожном переезде
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
По предварительной информации, 25-летний житель деревни Нагорная, Барановичского района, управляя автомобилем "Пежо 605", двигаясь из Новогрудка в Барановичи, при подъезде к железнодорожному переезду, с закрытым шлагбаумом, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дежурного по железнодорожному переезду.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ "Барановичская городская больница".
Проводится проверка.
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Инцидент произошел утром 3 ноября на автодороге Р5.
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