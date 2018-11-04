ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарколабораторию ликвидировали в Гродно

05.11.2018 13:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Нарколабораторию ликвидировали в Гродно
Фото из открытых источников

Операция по задержанию проходила в Борисовском районе.

Преступников задержали сотрудники УВД Миноблисполкома и Гродненской области при поддержке бойцов ОМОН.

По предварительной информации, работу 21-летний житель Червеня нашел в соцсетях. Изначально дилер работал закладчиком на один из интернет-магазинов наркотиков. Спустя некоторое время его сделали еще и изготовителем психотропа.  Необходимые компоненты для изготовления наркотика молодой человек привозил из России. Парень признался, что данные о местонахождении тайников с необходимыми компонентами и инструкциями для изготовления психотропов он получал через Интернет. Для очередного задания он брал в аренду новое авто, а собственный автомобиль оставлял около службы проката, пишет БЕЛТА.

Интернет-магазин перечислял небольшие денежные вознаграждения на банковскую карточку для текущих расходов. Оплачивать услуги обещали в биткоинах, но денег дилер так и не увидел.

Лаборатория по производству наркотика располагалась в съемной квартире в Гродно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, работу 21-летний житель Червеня нашел в соцсетях. Изначально дилер работал закладчиком на один из интернет-магазинов наркотиков....
 
Новости дня
Новости разные
 
Торжественное мероприятие, посвященное 101-годовщине Октябрьской революции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика