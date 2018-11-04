Нарколабораторию ликвидировали в Гродно

Операция по задержанию проходила в Борисовском районе.

Преступников задержали сотрудники УВД Миноблисполкома и Гродненской области при поддержке бойцов ОМОН.

По предварительной информации, работу 21-летний житель Червеня нашел в соцсетях. Изначально дилер работал закладчиком на один из интернет-магазинов наркотиков. Спустя некоторое время его сделали еще и изготовителем психотропа. Необходимые компоненты для изготовления наркотика молодой человек привозил из России. Парень признался, что данные о местонахождении тайников с необходимыми компонентами и инструкциями для изготовления психотропов он получал через Интернет. Для очередного задания он брал в аренду новое авто, а собственный автомобиль оставлял около службы проката, пишет БЕЛТА .

Интернет-магазин перечислял небольшие денежные вознаграждения на банковскую карточку для текущих расходов. Оплачивать услуги обещали в биткоинах, но денег дилер так и не увидел.

Лаборатория по производству наркотика располагалась в съемной квартире в Гродно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.