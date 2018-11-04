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Вступили в силу новые санкции США против Ирана

05.11.2018 13:22 — Разное | Ежедневник  
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Вступили в силу новые санкции США против Ирана

Вaшингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые сущeствовали до подписания совместного плана действий по иранской ядeрной программе.

Новая волна затронет энергетическую отрасль, нефтяные сделки, а также транзакции с Центробанком Ирана, судоходство и судостроение. Администрация Белого дома намерена сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций.

Всего в «черном» списке – более 600 компаний и отдельных лиц. Те, кто продолжит с ними сотрудничество, также могут попасть под санкции.

Накануне по Ирану прокатились массовые антиамериканские протесты. Акция прошла возле здания бывшего американского посольства.

Евросоюз сожалеет из-за действий США в отношении Ирана. В совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и МИД Великобритании, Франции и Германии говорится о намерении соблюдать условия ядерной сделки.

 
 
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Вaшингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые сущeствовали до подписания совместного плана действий по иранской ядeрной программе.
 
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