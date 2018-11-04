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На Гомельщине задержана группа наркокурьеров

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На Гомельщине задержана группа наркокурьеров
Оперативники областного наркоконтроля провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. В крупных районных центрах области изъяты закладки, общее количество которых более 330 штук, сообщает uvd.gomel.by

Несколько месяцев назад 26-летний мозырянин решил заработать на продаже наркотиков. После получения инструкций от оператора интернет-магазина, молодой человек получил первую партию «товара». Для фасовки снял квартиру и гараж в одном из ГСК на территории Мозыря, обзавелся необходимым в криминальном деле оборудованием: весами, пакетами, изолентой.

Первые закладки были сделаны в родном городе. Затем территория распространения расширилась. Дилер взял в команду 20-летнего приятеля, который имел автомобиль. Третий, 24-летний участник, присоединился к незаконной реализации наркотиков позже, когда в списке мест реализации появились Светлогорск и Жлобин.

Группа «минеров» (именно так они себя называют) курсировала между районными центрами. Также они заехали и в Гомельский район, оставив в лесном массиве 4 «мины». Но долгосрочному и, как предполагалось, доходному бизнесу положили конец сотрудники милиции.

31 октября 2018 года бойцы наркоконтроля Жлобинского РОВД задержали преступное трио в лесном массиве недалеко от д. Солонская Корма. Далее началась кропотливая работа по изъятию наркотиков. На Жлобинщине в тайниках найдено 45 закладок. Оперативники наркоконтроля Светлогорского РОВД нашли еще 108 штук. Но наибольшее их количество обнаружили в Мозыре.

Милиционеры проверили помещения, где розничные курьеры занимались фасовкой губительного товара. Как оказалось, в ассортименте дельцов был мефедрон, фенамин, Альфа-PVP, гашиш, марихуана. Обнаружен и изъят фасовочный материал, весы, изолента различного цвета, 177 свертков с порошкообразными веществами внутри. Найдены 3 пакета с высушенным измельченным растительным веществом, 1 пакет с порошком желтого цвета, полимерный мешок с частично измельченным высушенным растительным веществом, картонная коробка и газетный сверток с растительным веществом.

Весь изъятый наркотовар направлен на экспертизу, в ходе которой будет установлен и его общий вес. Также изъята мобильная техника, автомобиль «Мерседес-Бенц» Е-270, 900 евро.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов задержаны.

 

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Оперативники областного наркоконтроля провели масштабную операцию по перекрытию каналов продажи наркотических средств через интернет-магазин. В...
 
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