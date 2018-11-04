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Бартерная неделя. В ноябре 450 гостиниц предложат бесплатное проживание
05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С 19 по 25 ноября пройдет бартерная неделя, во время которой путешественники смогут жить бесплатно в 450 гостиницах в 60 странах мира. Об этом сообщается на сайте проекта barterweek.
Как уточняет английская газета Daily Mail, в акции принимают участие гостиницы с форматом обслуживания B&B (постель и завтрак). В обмен на бесплатное проживание постоялец должен взять на себя выполнение некоторых обязанностей: уборка, уход за садом, ведение страниц отеля в соцсетях, обновление сайта, сантехнические или электромонтажные работы и др.
На сайте проекта можно предварительно обсудить все нюансы размещения с администрацией гостиницы.
Источник:
Фото barterweek.com
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С 19 по 25 ноября пройдет бартерная неделя, во время которой путешественники смогут жить бесплатно в 450 гостиницах в 60 странах мира. Об этом сообщается на...
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