|
В Египте полиция ликвидировала 19 боевиков, напавших на автобус с паломниками
05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Египте полицейские убили 19 скрывавшихся террористических элементов, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, сообщает BBC.
По данным полиции, 19 боевиков были убиты в перестрелке с преследовавшими их силами безопасности в пустынной местности к западу от провинции Минья в центральной части Египта.
МВД Египта также сообщило, что силы безопасности вступили в перестрелку с террористическими элементами.
Ранее сообщалось, что 2 ноября в результате вооруженного нападения на два автобуса с паломниками вблизи монастыря Святого Самуила в Минье погибли семеро христиан. Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение. В результате подобного нападения в том же самом месте в мае 2017 года были убиты 28 христиан.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Египте полицейские убили 19 скрывавшихся террористических элементов, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, сообщает BBC. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)