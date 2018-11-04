В Египте полиция ликвидировала 19 боевиков, напавших на автобус с паломниками

В Египте полицейские убили 19 скрывавшихся террористических элементов, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, сообщает BBC.

По данным полиции, 19 боевиков были убиты в перестрелке с преследовавшими их силами безопасности в пустынной местности к западу от провинции Минья в центральной части Египта.

МВД Египта также сообщило, что силы безопасности вступили в перестрелку с террористическими элементами.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в результате вооруженного нападения на два автобуса с паломниками вблизи монастыря Святого Самуила в Минье погибли семеро христиан. Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение. В результате подобного нападения в том же самом месте в мае 2017 года были убиты 28 христиан.





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