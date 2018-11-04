Пенсии белорусов хотят поднять до 40% от средней зарплаты. Где уже достигли этого показателя

Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в этом году, но пришлось перенести на следующий. В сентябре этот показатель в целом по стране составлял 37,8%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах смогли уже выйти на «заветный» размер пенсии, а в каких еще заметно недотягивают до этого показателя.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, с 1 ноября в Беларуси в третий раз за этот год повысили трудовые пенсии. Ранее эти выплаты поднимали с 1 августа и 1 мая . В Минтруда прогнозируют , что в результате перерасчета средний размер трудовых пенсий в ноябре вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля.

Средний размер пенсии в целом по стране в сентябре составил 363,9 рубля. Эта сумма в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в сентябре упали на 0,8% по сравнению с августом.

Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил 374,8 рубля, по инвалидности — 332,1 рубля, по случаю потери кормильца — 251,8 рубля, социальных пенсий — 198,2 рубля.

Сейчас пенсии составляют 37,8% от средней зарплаты по стране, хотя власти планируют поднять этот показатель в этом году до 40%. Правда, планы пришлось перенести на следующий год. Но в отдельных регионах удалось выйти на запланированные 40%, среди них — Брестская и Могилевская области (41,1%), Гродненская и Гомельская (41,7%), Витебская (43,4%).

Недотягивают до «заветных» 40% в Минской (37,8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 29,3%. При этом в столице проживает больше всего пенсионеров — 479,5 тысячи человек (для сравнения: в Гродненской области — 388,2 тысячи человек). Средний размер назначенных пенсий в Минске составил в сентябре 387 рублей. Это в 2,4 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

В сентябре в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров.