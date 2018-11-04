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Как за $5000 запустить прибыльный бизнес в райцентре

05.11.2018 13:37 — Разное | Myfin  
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Как за 00 запустить прибыльный бизнес в райцентре
Как за $5000 запустить прибыльный бизнес в райцентре

Старт – на «Жигулях»

Двадцать лет назад бывший главный инженер завода электродвигателей в Лунинце решил начать собственное дело. «Первые доллары мы, как все в 90-х, заработали в Польше, – где ж еще тогда можно было взять первоначальный капитал? Возили все подряд, и скопив 5 тысяч решили пустить их в дело», – рассказывает учредитель «Виктории» Юрий Плаксин.

Начиналось предприятие с арендованного помещения и двух печей, которые сконструировал сам учредитель, он же главный инженер «Виктории». В них с 1998-го стали делать запчасти к автомобилям.

«Первые два года отливали передние тормозные цилиндры для «Жигулей» всех 12-ти моделей, по заказу минской компании. Потихоньку стали раскручиваться и расширяться, перешли на изготовление сковородок. А начинали с двух электрических печей и 11 человек в штате – 8 рабочих, бухгалтер, Юрий Николаевич и я», – рассказывает супруга Юрия Плаксина, директор семейного предприятия Татьяна Вдовенко.

Как за 00 запустить прибыльный бизнес в райцентре

учредитель «Виктории» Юрий Плаксин.

Зарплаты на зависть столице

На заводе сегодня трудится 160 человек. Как рассказала директор, средняя зарплата на «Виктории» – более тысячи рублей, что помогает Лунинецкому району лидировать по этому показателю в Брестской области – 707 рублей.

«За 9 месяцев 2018 года средний заработок составил 954 рубля, а за сентябрь – 1007 рублей», – уточняет Татьяна Дмитриевна. Таким зарплатам и в столице позавидуют.

Но не только этим стараются привлечь и удержать работников на «Виктории» – предприятие выдает сотрудникам беспроцентные ссуды, которые помогают людям обзавестись своим жильем.

«Где такое в стране есть? За полтора-два года человек выплачивает эти деньги и улучшает жизненные условия», – рассказывает о социальной поддержке Юрий Плаксин.

Предприятие полного цикла

А о том, сколько за 6 последних лет вложено в предприятие, рассказала его жена: «Три миллиона долларов. Основная часть – это инвестиционный проект по постройке склада и цеха покраски, приобретение турецкой автоматической линии, – на него ушло 2 миллиона. 10% инвестиций – вложения облисполкома, 60% – собственные средства и 30% – заемные», – конкретизирует Татьяна Вдовенко.

Возвращать кредит и выплачивать лизинговые платежи лунинчане будут до 2023 года.

Этот проект позволил создать предприятие полного цикла – теперь на заводе не просто льют посуду, как делали это долгие годы, отправляя заготовки в Россию. «Я «Нева Металл Посуде» 12 лет поставлял заготовки, свыше миллиона в год. И по сей день поставляю – контракт заканчивается в феврале. Мы их подняли на ноги, как и «Ландскрону». А сами не могли подняться, – покрытие не наносили: как только договоримся о покупке линии – бах – девальвация, только отойдем – опять… С третьего раза получилось построить цех покраски и сегодня у нас завод полного цикла – от литья до упаковки», – рассказал Юрий Плаксин.

Как за 00 запустить прибыльный бизнес в райцентре

Татьяна Вдовенко

Миллион долларов налогов и до 60% прибыли

Ежегодно на «Виктории» перерабатывается более 1000 тонн алюминия, из которых делается 180 видов продукции. И прибыльной продукции – на предприятии не надеются на господдержку.

 
 
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На Полесье процветает семейный бизнес, превратившийся в мощное предприятие по изготовлению литой алюминиевой посуды.
 
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