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Госконтроль наказал ректоров 16 вузов за нарушения в студенческих столовых

05.11.2018 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Госконтроль наказал ректоров 16 вузов за нарушения в студенческих столовых
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Информация об итогах проверок в студенческих столовых опубликована в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии». В частности, как отмечает главный специалист управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета госконтроля Татьяна САМОХИНА, в апреле 2018 года сотрудниками КГК было выявлено множество нарушений в сфере питания в вузах страны и направлены 46 рекомендаций по их устранению.

Госконтроль наказал ректоров 16 вузов за нарушения в студенческих столовых Класс питания. Как понять: пришел ты в столовую, ресторан или закусочную?

Однако в ходе дополнительной проверки в июне не все нарушения были устранены. Татьяна Самохина считает, что руководство учебных заведений самоустранилось от контроля за организацией питания студентов, а общепит лишь обеспечивал свои узковедомственные интересы, не заботясь о качестве услуг.

В результате были уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, в том числе 9 проректоров и 16 ректоров вузов. При этом дважды были наказаны ректоры Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Белорусского государственного технологического университета и Барановичского государственного университета.

По мнению специалиста, после данных проверок работа общепита в вузах Беларуси улучшилась. В частности, меню стало более разнообразным, цены на блюда снижены, установлено новое оборудование и мебель, закуплена новая посуда и кухонный инвентарь. При этом в КГК подчеркнули, что контроль за качеством услуг в студенческих столовых продолжится.

Напомним, вопрос о качестве услуг в студенческих столовых в последний год поднимался на самом высоком уровне. В частности, в начале 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с ценами в студенческих столовых. По мнению главы государства, в некоторых случаях стоимость обеда в точках общепита была существенно завышена, а качество блюд было не на высоком уровне. Президент посоветовал равняться на столовую Белорусского национального технического университета.

 
 
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Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, 9 работников общепита были уволены.
 
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