Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад завоевал «бронзу» на Чемпионате мира

Белорусский спортсмен Вадим Лихорад стал «бронзовым» призером Чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабате. В весовой категории до 73 кг белорус по сумме двух упражнений показал результат 343 кг (156+187). Кроме того, Вадим Лихорад завоевал малое «серебро» в упражнении «рывок».

Чемпионом мира в этой весовой категории стал китаец Ши Чжиюн – 360 кг (164+196). «Серебро» у южнокорейца Вон Чжон Сика – 348 кг (153+195).

Отметим, что это первые награды сборной Беларуси на Чемпионате мира-2018. Кроме того, наша команда выступает на Чемпионате мира впервые с 2015 года, отбыв дисквалификацию после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2018 в Ашхабаде продлится до 10 ноября.