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Подозреваемого в избиении минского маршрутчика россиянина отпустили под обязательство о явке
Россиянин, проходящий в качестве подозреваемого по делу об
— Он остается в статусе подозреваемого. К нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается, — отметила Гончарова.
Второй россиянин, подозреваемый в том, что сломал водителю челюсть, ранее был
Напомним, 24 октября на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.
После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу.
На следующий день нападавших
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Напомним, второй россиянин, подозреваемый в том, что сломал водителю челюсть, ранее был заключен под стражу.
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