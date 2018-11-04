Подозреваемого в избиении минского маршрутчика россиянина отпустили под обязательство о явке

Россиянин, проходящий в качестве подозреваемого по делу об избиении водителя маршрутного такси в Минске, сейчас находится по месту жительства. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову сообщает агентство « Минск-Новости ».

— Он остается в статусе подозреваемого. К нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается, — отметила Гончарова.

Второй россиянин, подозреваемый в том, что сломал водителю челюсть, ранее был заключен под стражу . Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси. За хулиганство, совершенное группой лиц, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 24 октября на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу.

На следующий день нападавших задержали , когда они ехали по трассе М1 в сторону российской границы, чтобы пересечь ее. Ими оказались 42-летний житель Ставрополя, а также 46-летний житель Баку.