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Подозреваемого в избиении минского маршрутчика россиянина отпустили под обязательство о явке

05.11.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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Россиянин, проходящий в качестве подозреваемого по делу об избиении водителя маршрутного такси в Минске, сейчас находится по месту жительства. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову сообщает агентство «Минск-Новости».

— Он остается в статусе подозреваемого. К нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается, — отметила Гончарова.

Второй россиянин, подозреваемый в том, что сломал водителю челюсть, ранее был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси. За хулиганство, совершенное группой лиц, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 24 октября на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу.

На следующий день нападавших задержали, когда они ехали по трассе М1 в сторону российской границы, чтобы пересечь ее. Ими оказались 42-летний житель Ставрополя, а также 46-летний житель Баку.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, второй россиянин, подозреваемый в том, что сломал водителю челюсть, ранее был заключен под стражу.
 
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