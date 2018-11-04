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За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии
Новости Беларуси. Минск почти полгода жил с электроэнергией и теплом, которые удалось сэкономить за предыдущие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В денежном выражении это более 50 миллионов рублей.
Бережливое отношение к топливным ресурсам – приоритет. Использованию возобновляемых источников энергии также уделяется особое внимание. Всё большее распространение получают такие устройства, как тепловые насосы и солнечные водонагреватели.
Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:
Используя тепловые насосы, мы могли бы нагрузить Белорусскую атомную электростанцию, тем самым вырабатывая тепловую энергию.
Что касается использования местных видов топлива, то в Минске за два с половиной года на них сэкономили 15 миллионов долларов. Всё большее распространение получает технология так называемой утилизации тепла. Этот побочный продукт производства специальное оборудование направляет на обогрев зданий и помещений.
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За два года Минск сэкономил более 50 млн рублей за счёт рационального использования электроэнергии
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Новости Беларуси. Минск почти полгода жил с электроэнергией и теплом, которые удалось сэкономить за предыдущие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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