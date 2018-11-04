|
"Диплома нет, да руки золотые". Систему квалификаций отредактируют. Что изменится для работников?
В Беларуси утвердили
Какие изменения намерены внести в национальную систему квалификаций и как это отразится на работниках?
— Конечно, нельзя сказать, что действующая система (национальной квалификации. прим. ред.) себя исчерпала. Но она длительное время не претерпевала существенных изменений, а в международной практике применяются несколько иные подходы к построению системы квалификаций. В том числе учитываются не только знания, подтвержденные дипломом, но и результаты неформального обучения работника, что повышает его заинтересованность в самообразовании, —
Ввести подтверждение квалификации неформального образования — одно из значимых предложений по изменению национальной системы квалификаций. Для этого намерены рзработать систему независимой оценки и сертификации квалификаций.
— Первая задача — связать потребности рынка с образовательными услугами. Второе направление — подтверждение квалификации неформального образования (рассматриваем отдельно взятые сферы). Например, диплома у молодого человека нет, но опыта и знаний много, да и руки золотые, как говорят в народе. Нужно выстроить систему независимой сертификации оценки квалификации, когда приходишь, сдаешь экзамен, и твои знания оценивают, подтверждают и присваивают квалификацию, —
Проще говоря, в национальную систему квалификаций хотят ввести такую возможность, при которой специалист без диплома мог бы пройти независимую сертификацию и подтвердить свою квалификацию.
Для чего нужна национальная система квалификаций?
НСК используют для классификации и тарификации профессий рабочих и должностей служащих. Системе также помогает регламентировать их труд, а также в присвоении квалификации, применении различных систем оплаты труда.
— Вместе с тем отмечается несоответствие между структурой и качеством образования
В правительстве убеждены, что «назрела необходимость совершенствования существующих и введения ряда новых элементов НСК, таких как национальная рамка квалификаций - НРК (документ с обобщенным описанием уровней квалификации и путей их достижения), секторальный совет квалификаций, профессиональный стандарт, секторальные рамки квалификаций».
Что и в какие сроки собираются изменить?
Усовершенствовать национальную систему квалификаций собираются в два этапа. На первом этапе (2018−2020 годы) планируется формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК. Среди прочего запланированы разработка прогноза баланса трудовых ресурсов и потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, а также разработка уровней квалификации, процедуры и критериев соотнесения с ними трудовых функций, представленных в профессиональных стандартах.
Из других планов на первом этапе — разработка образовательных стандартов и учебно-программной документации нового поколения, а также разработка профессиональных стандартов по приоритетным видам экономической деятельности (профессиям рабочих и должностям служащих).
Второй этап запланирован на 2021−2025 годы, предполагается внедрение новых элементов национальной системы квалификаций в сферах труда и образования.
— Результатом реализации второго этапа будет разработка НРК, критериев оценки
Что будет на выходе?
Власти рассчитывают, что отредактированная НСК позволит «обеспечить взаимодействие рынка труда и системы образования», а также она будет соответствовать международным требованиям.
Сергей Румас отмечал ранее, что хотел бы услышать, что положительного в решении вопроса об обеспечении страны квалифицированными кадрами мы можем заимствовать, например, в европейских странах. «И самое важное какой практический результат даст применение предлагаемых новых элементов в Национальной системе квалификаций? Желательно, на конкретных примерах, которые продемонстрируют их преимущества, а также покажут как будет зависеть заработная плата работника от уровня квалификации», — уточнил премьер-министр.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие изменения намерены внести в национальную систему квалификаций и как это отразится на работниках?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)