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"Диплома нет, да руки золотые". Систему квалификаций отредактируют. Что изменится для работников?

05.11.2018 14:20 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси утвердили стратегию совершенствования национальной системы квалификаций (НСК). Откорректировать нынешнюю систему решили во многом из-за того, что ее создали в советские годы. В правительстве обращают внимание на то, что в отличие от стран-партнеров по ЕАЭС в Беларуси НСК обязательно должны придерживаться все наниматели, независимо от формы собственности.

Какие изменения намерены внести в национальную систему квалификаций и как это отразится на работниках?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Конечно, нельзя сказать, что действующая система (национальной квалификации. прим. ред.) себя исчерпала. Но она длительное время не претерпевала существенных изменений, а в международной практике применяются несколько иные подходы к построению системы квалификаций. В том числе учитываются не только знания, подтвержденные дипломом, но и результаты неформального обучения работника, что повышает его заинтересованность в самообразовании, — отметил премьер-министр Сергей Румас ранее на заседании президиума Совмина, на котором обсуждали стратегию совершенствования НСК.

Ввести подтверждение квалификации неформального образования — одно из значимых предложений по изменению национальной системы квалификаций. Для этого намерены рзработать систему независимой оценки и сертификации квалификаций.

— Первая задача — связать потребности рынка с образовательными услугами. Второе направление — подтверждение квалификации неформального образования (рассматриваем отдельно взятые сферы). Например, диплома у молодого человека нет, но опыта и знаний много, да и руки золотые, как говорят в народе. Нужно выстроить систему независимой сертификации оценки квалификации, когда приходишь, сдаешь экзамен, и твои знания оценивают, подтверждают и присваивают квалификацию, — отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Проще говоря, в национальную систему квалификаций хотят ввести такую возможность, при которой специалист без диплома мог бы пройти независимую сертификацию и подтвердить свою квалификацию.

Справка FINANCE.TUT.BY. Неформальное обучение — знания, умения и навыки, полученные посредством освоения содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, либо вне системы образования, либо самостоятельно.

Для чего нужна национальная система квалификаций?

НСК используют для классификации и тарификации профессий рабочих и должностей служащих. Системе также помогает регламентировать их труд, а также в присвоении квалификации, применении различных систем оплаты труда.

— Вместе с тем отмечается несоответствие между структурой и качеством образования
и потребностью рынка труда в кадрах. Результаты обучения часто не соответствуют
требованиям, предъявляемым нанимателями к квалификации работников, — говорится в постановлении Совмина. — В свою очередь, система образования не обладает информацией о реальной потребности рынка труда в кадрах, выраженной в количественных и качественных характеристиках кадров. Отсутствует информация о требуемых для экономики направлениях и масштабах подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В правительстве убеждены, что «назрела необходимость совершенствования существующих и введения ряда новых элементов НСК, таких как национальная рамка квалификаций - НРК (документ с обобщенным описанием уровней квалификации и путей их достижения), секторальный совет квалификаций, профессиональный стандарт, секторальные рамки квалификаций».

Справка FINANCE.TUT.BY. Национальная рамка квалификаций – документ с обобщенным описанием уровней квалификации и путей их достижения. 

Что и в какие сроки собираются изменить?

Усовершенствовать национальную систему квалификаций собираются в два этапа. На первом этапе (2018−2020 годы) планируется формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК. Среди прочего запланированы разработка прогноза баланса трудовых ресурсов и потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, а также разработка уровней квалификации, процедуры и критериев соотнесения с ними трудовых функций, представленных в профессиональных стандартах.

Из других планов на первом этапе — разработка образовательных стандартов и учебно-программной документации нового поколения, а также разработка профессиональных стандартов по приоритетным видам экономической деятельности (профессиям рабочих и должностям служащих).

Второй этап запланирован на 2021−2025 годы, предполагается внедрение новых элементов национальной системы квалификаций в сферах труда и образования.

— Результатом реализации второго этапа будет разработка НРК, критериев оценки
качества квалификаций, процедуры и критериев отнесения квалификаций, прошедших
процедуру оценки качества, к уровням квалификации, механизма функционирования
системы независимой оценки и сертификации квалификаций, а также определение
возможных типов квалификации (частичная, полная и другое), определение количества
уровней квалификации и их описание, — говорится в документе.

Что будет на выходе?

Власти рассчитывают, что отредактированная НСК позволит «обеспечить взаимодействие рынка труда и системы образования», а также она будет соответствовать международным требованиям.

Сергей Румас отмечал ранее, что хотел бы услышать, что положительного в решении вопроса об обеспечении страны квалифицированными кадрами мы можем заимствовать, например, в европейских странах. «И самое важное какой практический результат даст применение предлагаемых новых элементов в Национальной системе квалификаций? Желательно, на конкретных примерах, которые продемонстрируют их преимущества, а также покажут как будет зависеть заработная плата работника от уровня квалификации», — уточнил премьер-министр.

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Какие изменения намерены внести в национальную систему квалификаций и как это отразится на работниках?
 
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