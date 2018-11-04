Когда любовь сильнее смерти. Истории жен, хранящих верность погибшим мужьям

Но есть и те редчайшие случаи, когда молодые красивые женщины, яркие актрисы не захотели поменять статус «вдова» на «снова замужем».

Александр Абдулов и Юлия Мешина

Александр Абдулов никогда не страдал от недостатка внимания противоположного пола. Да и самого его часто величали ловеласом.

17 лет он состоял в браке с одной из первых красавиц советского кинематографа Ириной Алфёровой. Но в этом браке у актёра детей не было, хотя Ксению Алфёрову, дочь Ирины от первого брака, он всегда считал своим ребёнком.

После развода Абдулов долго не решался жениться. Ему приписывали романы со многими известными женщинами, но настоящую любовь, радость семейного счастья и отцовства Александр Абдулов смог пережить только незадолго до смерти.

С эффектной брюнеткой Юлией Мешиной он познакомился во время поездки на Камчатку — обратил на неё внимание ещё в аэропорту, а потом они оказались в одном самолёте.

Девушка летела в командировку, а Абдулов собирался отдохнуть с друзьями. Так получилось, что и на Камчатке они оказались в одной компании. Юлия вспоминала, что именно тогда она вдруг подумала: Абдулов мог бы стать её мужем. Эту шальную мысль гнала от себя до последнего, ведь она была замужем. Но Александр Гаврилович умел удивлять и покорять женщин. В итоге Юлия подала на развод, и в 2006-м они с Абдуловым расписались. Вот только счастье их было недолгим. Говорят, на крестинах дочери Евгении родные уже догадывались о его страшной болезни. Александр Абдулов смог наслаждаться столь долгожданным отцовством лишь 9 месяцев. Юлия была рядом с Александром всё время его лечения, жила у него в палате.

Сегодня Юлия увлекается астрологией, воспитывает дочку и хранит память о муже, в своём аккаунте в соцсетях она выставляет его фото с подписью: «Любимый». А их дочь Женя уже успела сняться в кино у Аллы Суриковой.



Женя Абдулова в фильме «Любовь и Сакс», 2018 г. Фото: Кадр из фильма

Сергей Бодров и светлана Михайлова

Сергей Бодров-младший был невероятно талантливым человеком, чуть ли не после первой же роли в «Кавказском пленнике» Бодрова-старшего стал культовым актёром, а позже и режиссёром. И при этом он был немного застенчив, особенно с девушками. Но, познакомившись в командировке на Кубу с «фифой в очках», как в шутку называли мужчины их спутницу по командировке Светлану, преобразился. Да и Светлана до той поездки была уверена, что она — бизнесвумен, которая ради карьеры отказалась от мужа, детей, семейной жизни. Но с появлением в её жизни Сергея взгляды девушки поменялись коренным образом. Сначала они притирались друг к другу, ссорились, мирились, но потом всё же поженились. Причём именно Сергей постоянно предлагал узаконить отношения, а Светлана отказывалась. В семье родились дочка Оля и сын Саша.

В 2002 г. Сергей Бодров снимал фильм «Связной» в Кармадонском ущелье в Осетии. Отснять всё запланированное не успели, поэтому группа немного задержалась... Ледник Колка сошёл внезапно, и вся съёмочная группа оказалась погребена под 60-метровым слоем льда.

Светлана ездила в Осетию каждые выходные. Она продолжала искать Сергея даже тогда, когда все отчаялись. Звонила всем, кто мог помочь, и ей помогали — выделяли деньги, технику, людей.

С тех пор прошло 16 лет. Светлана воспитывает двоих детей и живёт своей работой — она долгое время была режиссёром телепрограммы «Жди меня» и является членом Академии российского телевидения.

Владимир и Ирина Турчинские

Владимир Турчинский — легендарный атлет, телеведущий, шоумен по прозвищу Динамит — был женат трижды. Первые два похода в ЗАГС оказались неудачными, но в третий раз Владимиру выпала выигрышная карта. Ирина тоже была спортсменкой. Надо заметить, что тогда у Ирины были свои планы на жизнь — она собиралась продолжать карьеру в США, готовилась уехать туда на ПМЖ вместе со своим тогдашним спутником жизни. Но эту распланированную, размеренную жизнь внезапно взорвал Динамит. Они познакомились в спортзале. Оказалось, что у стройной девушки с мальчишеской стрижкой и широкоплечего юморного атлета много общего. Ирина влюбилась без оглядки в этого человека, который напоминал ей каменную стену. Она оставила своего прежнего возлюбленного, отказалась от поездки и карьеры в Америке и со всей страстью окунулась в новые отношения. Но официально они поженились, когда их дочери Ксении было уже 2 года.

Ирина Турчинская говорит, что муж был её самой надёжной опорой. Он решал все проблемы, обеспечивал быт, баловал, ухаживал, помогал во всём, был невероятным отцом.

Смерть силача стала для всех полной неожиданностью. В ту ночь именно Ирина первая оказалась рядом с мужем, у которого отказало сердце. Она вызвала скорую. Уже после того, как медики констатировали непоправимое, она долго не могла поверить и принять произошедшее.

Ирина говорит, что ей пришлось бороться прежде всего с самой собой, заставляя себя продолжать жить ради дочери. Она вернулась в спорт (Ирина занималась бодибилдингом), стала популярной телеведущей, но в личной жизни Турчинская теперь предпочитает быть мамой, но не женой.

«Я уже была замужем за Володей, он останется моим единственным любимым мужем», — говорит она.



Владимир и Ирина Турчинские. Фото: www.globallookpress.com

Андрей Панин и Наталья Рогожкина

Человек-праздник, человек-вулкан — так характеризовали актёра Андрея Панина многие коллеги. Таким звезда сериалов «Каменская», «Журов» и др. показался и студентке Школы-студии МХАТ Наталье Рогожкиной. Панин пришёл на занятия к начинающим актёрам как ассистент-педагог и тут же покорил всю аудиторию своим безудержным обаянием. И обратил внимание на «рыжую бестию». Как вспоминала Наталья, Панин стал встречаться ей постоянно — в столовой, за кулисами, в коридоре.

А потом Наталье предложили роль в спектакле МХТ им. Чехова «Ундина», куда уже был утверждён Андрей Панин. Он помогал ей работать над пьесой, а она разглядела в нём ту искру, которая и зажгла её сердце. Вот только влюблённый в Наталью Панин тогда был женат. И разведётся он лишь спустя несколько лет.

Незадолго до смерти Андрей Панин начал выпивать. Чтобы дети не видели отца нетрезвым, Наталья и Андрей приняли решение пожить отдельно. После трагической гибели мужа Наталья Рогожкина так и не вышла замуж. Она растит сыновей, Петю и Сашу, большую часть времени посвящает работе. Родители Андрея Панина как-то признались, что беспокоятся за Наталью — она осталась одна с двумя детьми. Но уверены, что у Рогожкиной всё будет хорошо, ведь она всегда была сильной и мудрой женщиной.