ТЦ Panorama в Вильнюсе в ближайшие выходные предлагает скидки и подарки

Торговому центру Panorama (Вильнюс) в этом году исполняется 10 лет. По этому поводу 10 и 11 ноября будет организован шумный праздник для гостей и покупателей. Скидки в магазинах центра достигнут 50%. День Рождения будут отмечать с утра субботы до вечера воскресенья: в программе конкуры, развлекательные мероприятия и музыкальные сеты от диджея.

По словам представителей ТЦ Panorama, 10 и 11 ноября среди посетителей будет разыграно 2 000 подарков. В субботу вечером представят главный символ праздника –торт весом 100 килограммов. Любой желающий сможет получить десерт, украшенный знаменитым дизайнером и флористом Мантасом Петрускевичусом.

В эти выходные скидки предоставят не только именитые бренды H&M, Massimo Duty, Lindex, но и магазины литовских дизайнеров, которые выпускают качественную одежду ограниченной серии.

Panorama – это и торговый центр для покупок и развлекательный центр для полноценного отдыха всей семьи. Он выгодно расположен в 15 минутах от Старого города Вильнюса. На трех этажах представлено 180 магазинов на любой кошелек: от премиум до масс-маркет сегмента.









В перерывах между конкурсами и покупками гости смогут отдохнуть в любом из 23 ресторанов и кафе, которые представляют блюда кухонь десятка стран мира. А еще посетить новую зону для ценителей качественной пищи. В сентябре в супермаркете торгового центра состоялось открытие уникальной локации PANORAMA Gourmet – это одна из самых больших зон для гурманов в странах Балтии. Здесь работает более 20 точек со свежими продуктами, которые можно приготовить на месте сразу же после покупки.





В ТЦ Panorama созданы комфортные условия для семейного отдыха. Детские игровые площадки для разных возрастов установлены на каждом этаже, это позволяет родителям спокойно делать покупки рядом с ребенком.





День Рождения ТЦ Panorama может стать причиной, чтобы выбрать поездку в Вильнюс в эти выходные с 10 по 11 ноября.

*на правах рекламы. UAB "Panorama LT". Vilnius, Lithuania