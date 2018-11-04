|
Василий Сарычев издает продолжение бестселлера «Миг – и судьба». Начат сбор средств
05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Спустя 14 лет после выхода легендарной книги о спорте «Миг – и судьба» Василий Сарычев подготовил продолжение.
Сбор средств на издание двух новых томов открыт на краудфандинговой площадке «
В новых томах – пятьдесят судеб кумиров нашего детства и современников (от Стрельцова, Мустыгина, Гуцаева, Черенкова до Капского, Гончаренко и Саши Герасимени) и примерно столько же событий, под которые мы росли.
2004 год. 352 страницы, 97 глав, порядка ста фотографий
Уголовное дело Эдуарда Стрельцова, приезд бразильцев Пеле и с Гарринчей, гибель блестящего форварда Анатолия Кожемякина, отказ сборной СССР играть в Чили после путча генерала Пиночета, стоивший нам чемпионата мира, сумасшедшие голы Олега Блохина в матче за Суперкубок с «Баварией», авиакатастрофа «Пахтакора», тайны золотого сезона минского «Динамо», гениальный спринт Белой Молнии...
Подробнее о содержании книг и «слонах» для пожертвователей:
Видео:
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by