Василий Сарычев издает продолжение бестселлера «Миг – и судьба». Начат сбор средств

Спустя 14 лет после выхода легендарной книги о спорте «Миг – и судьба» Василий Сарычев подготовил продолжение.



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Сбор средств на издание двух новых томов открыт на краудфандинговой площадке « Улей ».

В новых томах – пятьдесят судеб кумиров нашего детства и современников (от Стрельцова, Мустыгина, Гуцаева, Черенкова до Капского, Гончаренко и Саши Герасимени) и примерно столько же событий, под которые мы росли.



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2004 год. 352 страницы, 97 глав, порядка ста фотографий

Уголовное дело Эдуарда Стрельцова, приезд бразильцев Пеле и с Гарринчей, гибель блестящего форварда Анатолия Кожемякина, отказ сборной СССР играть в Чили после путча генерала Пиночета, стоивший нам чемпионата мира, сумасшедшие голы Олега Блохина в матче за Суперкубок с «Баварией», авиакатастрофа «Пахтакора», тайны золотого сезона минского «Динамо», гениальный спринт Белой Молнии...

За каждый взнос на издание полагается приз, порой уникальный.

Подробнее о содержании книг и «слонах» для пожертвователей: https://ulej.by/project?id=812785