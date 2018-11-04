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Василий Сарычев издает продолжение бестселлера «Миг – и судьба». Начат сбор средств

05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спустя 14 лет после выхода легендарной книги о спорте «Миг – и судьба» Василий Сарычев подготовил продолжение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60349.php

Василий Сарычев издает продолжение бестселлера «Миг – и судьба». Начат сбор средств

Сбор средств на издание двух новых томов открыт на краудфандинговой площадке «Улей».

В новых томах – пятьдесят судеб кумиров нашего детства и современников (от Стрельцова, Мустыгина, Гуцаева, Черенкова до Капского, Гончаренко и Саши Герасимени) и примерно столько же событий, под которые мы росли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60349.php

Василий Сарычев издает продолжение бестселлера «Миг – и судьба». Начат сбор средств

2004 год. 352 страницы, 97 глав, порядка ста фотографий

Уголовное дело Эдуарда Стрельцова, приезд бразильцев Пеле и с Гарринчей, гибель блестящего форварда Анатолия Кожемякина, отказ сборной СССР играть в Чили после путча генерала Пиночета, стоивший нам чемпионата мира, сумасшедшие голы Олега Блохина в матче за Суперкубок с «Баварией», авиакатастрофа «Пахтакора», тайны золотого сезона минского «Динамо», гениальный спринт Белой Молнии...
За каждый взнос на издание полагается приз, порой уникальный.

Подробнее о содержании книг и «слонах» для пожертвователей: https://ulej.by/project?id=812785

Видео: https://youtu.be/9q8odw_Eqeo

 
 
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Спустя 14 лет после выхода легендарной книги о спорте «Миг – и судьба» Василий Сарычев подготовил продолжение. Сбор средств на издание двух новых томов открыт на...
 
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