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Пограничники спасли пожилого грибника, который заблудился в лесу в Кобринском районе
05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
В субботу, 3 ноября, 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами. К вечеру он домой не вернулся. Родственники и односельчане забили тревогу и обратились в милицию. Поскольку этот регион - приграничье, к поиску подключились и пограничники заставы Дивин Пинского погранотряда.
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В субботу, 3 ноября, 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами. К вечеру он домой не вернулся. Родственники и односельчане забили...
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