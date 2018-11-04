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Пограничники спасли пожилого грибника, который заблудился в лесу в Кобринском районе

05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В субботу, 3 ноября, 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами. К вечеру он домой не вернулся. Родственники и односельчане забили тревогу и обратились в милицию. Поскольку этот регион - приграничье, к поиску подключились и пограничники заставы Дивин Пинского погранотряда. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60347.php

Пограничники спасли пожилого грибника, который заблудился в лесу в Кобринском районе

Фото носит иллюстративный характер

Продолжение истории у официального представителя Пинского погранотряда Михаила Буд-Гусаима:

- Ночные поиски результата не дали. И только во второй половине дня 4 ноября пограничники вышли на след заблудившегося мужчины. Его нашли в лесу и доставили родственникам. Со слов старика, он заблудился и не успел дотемна выйти из леса. Мужчина приготовил себе и место для сна из веток. Однако было холодно, и он решил продолжить путь. Блуждая сутки по лесу, старик сильно ослаб, но медицинская помощь ему не понадобилась. 

 
 
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В субботу, 3 ноября, 78-летний житель деревни Повить Кобринского района отправился в лес за грибами. К вечеру он домой не вернулся. Родственники и односельчане забили...
 
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