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Органы прокуратуры выявили нарушения в работе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Органы
Фото: top2.by
В ходе проверки прокуроры установили ряд недостатков в сферах:
Зафиксировали снижение активности этих учреждений на подведомственной территории при реализации Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
По результатам проверки
По факту служебного подлога возбудила уголовное дело в отношении специалиста одного из районных центров.
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Органы прокуратуры выявили нарушения в работе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
Органы прокуратуры Брестской области проверили деятельность Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также районных и...
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