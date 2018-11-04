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Органы прокуратуры выявили нарушения в работе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Органы прокуратуры Брестской области проверили деятельность Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также районных и зональных центров гигиены и эпидемиологии. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60346.php

Органы прокуратуры выявили нарушения в работе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Фото: top2.by

В ходе проверки прокуроры установили ряд недостатков в сферах: 

  • выполнения контрольных функций при устранении ранее выявленных нарушений; 
  • ведения административного процесса (непринятие мер к привлечению виновных лиц к ответственности); 
  • рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; 
  • противодействия коррупции (отдельные должностные лица территориальных центров совершили коррупционные преступления). 

Зафиксировали снижение активности этих учреждений на подведомственной территории при реализации Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла главному врачу Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья представление, в котором: 

  • потребовала устранить нарушения законодательства, а также способствовавшие им причины и условия; 
  • поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей некоторых районных и зональных центров гигиены и эпидемиологии, специалистов областного центра. 

По факту служебного подлога возбудила уголовное дело в отношении специалиста одного из районных центров.

 
 
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Органы прокуратуры Брестской области проверили деятельность Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также районных и...
 
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