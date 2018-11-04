Органы прокуратуры выявили нарушения в работе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Органы прокуратуры Брестской области проверили деятельность Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также районных и зональных центров гигиены и эпидемиологии.



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В ходе проверки прокуроры установили ряд недостатков в сферах:

выполнения контрольных функций при устранении ранее выявленных нарушений;

ведения административного процесса (непринятие мер к привлечению виновных лиц к ответственности);

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

противодействия коррупции (отдельные должностные лица территориальных центров совершили коррупционные преступления).

Зафиксировали снижение активности этих учреждений на подведомственной территории при реализации Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла главному врачу Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья представление, в котором:

потребовала устранить нарушения законодательства, а также способствовавшие им причины и условия;

поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей некоторых районных и зональных центров гигиены и эпидемиологии, специалистов областного центра.

По факту служебного подлога возбудила уголовное дело в отношении специалиста одного из районных центров.