ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошёл мастер-класс на тему: «Здоровое старение»

05.11.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По данным ВОЗ к 2050 году число людей, достигших шестидесятилетнего возраста утроится и возрастёт с 600 миллионов человек, зарегистрированных в 2000 году, до 2 миллиардов. Данная возрастная категория больше других нуждается в уходе, заботе со стороны общества, одновременно являя собой важный ресурс для своих семей, друзей и сообществ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60345.php

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошёл мастер-класс на тему: «Здоровое старение»

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца продолжает выступать с призывом к искоренению любых форм эйджизма – дискриминации пожилых людей, отрицающих их человеческое достоинство, сокращающих их доступ к помощи и уходу и право на справедливое качество жизни. По этой причине Международная Федерация наращивает свои усилия в области обеспечения возможностей здорового старения, соотнося их с Глобальной стратегией и планом действий ВОЗ по вопросам старения и здоровья, которая направлена на приверженность действиям по здоровому старению.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60345.php

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошёл мастер-класс на тему: «Здоровое старение»

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» в своей работе также придерживается этой стратегии. Так, в рамках республиканской Кампании «Забота» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялся мастер-класс на тему: «Здоровое старение». Инструктором по этой теме выступил подготовленный в рамках четырёхдневного тренинга, организованного Белорусским обществом Красного Креста, специалист ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60345.php

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошёл мастер-класс на тему: «Здоровое старение»

Подопечные отделения рассмотрели такие важные вопросы как: функциональные возможности – подход с учётом всех этапов жизни, профилактика неинфекционных заболеваний, предотвращение социальной изоляции, здоровое питание, физическая эффективность и обучение на протяжении всей жизни. Все участники мастер-класса вычисляли индекс массы тела, выявляли деструктивные формы поведения и составляли план последующий действий. Подопечные отделения активно задавали вопросы, делились своим опытом и с интересом заполняли карты плана действий. Рефлексия показала, что данная тема была актуальна и понравилась участникам мастер-класса.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ВОЗ к 2050 году число людей, достигших шестидесятилетнего возраста утроится и возрастёт с 600 миллионов человек, зарегистрированных в 2000 году, до 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Фаниполе обнаружен ничейный мост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика