В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошёл мастер-класс на тему: «Здоровое старение»

По данным ВОЗ к 2050 году число людей, достигших шестидесятилетнего возраста утроится и возрастёт с 600 миллионов человек, зарегистрированных в 2000 году, до 2 миллиардов. Данная возрастная категория больше других нуждается в уходе, заботе со стороны общества, одновременно являя собой важный ресурс для своих семей, друзей и сообществ.



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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца продолжает выступать с призывом к искоренению любых форм эйджизма – дискриминации пожилых людей, отрицающих их человеческое достоинство, сокращающих их доступ к помощи и уходу и право на справедливое качество жизни. По этой причине Международная Федерация наращивает свои усилия в области обеспечения возможностей здорового старения, соотнося их с Глобальной стратегией и планом действий ВОЗ по вопросам старения и здоровья, которая направлена на приверженность действиям по здоровому старению.



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ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» в своей работе также придерживается этой стратегии. Так, в рамках республиканской Кампании «Забота» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялся мастер-класс на тему: «Здоровое старение». Инструктором по этой теме выступил подготовленный в рамках четырёхдневного тренинга, организованного Белорусским обществом Красного Креста, специалист ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста».



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Подопечные отделения рассмотрели такие важные вопросы как: функциональные возможности – подход с учётом всех этапов жизни, профилактика неинфекционных заболеваний, предотвращение социальной изоляции, здоровое питание, физическая эффективность и обучение на протяжении всей жизни. Все участники мастер-класса вычисляли индекс массы тела, выявляли деструктивные формы поведения и составляли план последующий действий. Подопечные отделения активно задавали вопросы, делились своим опытом и с интересом заполняли карты плана действий. Рефлексия показала, что данная тема была актуальна и понравилась участникам мастер-класса.