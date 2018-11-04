Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Об этом он заявил 4 ноября, посещая городской поселок Болбасово в Оршанском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с благоустройством и социальным развитием Болбасово. Общаясь с местными жителями, он рассказал, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово. «Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать», — отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей. Поселки, как Болбасово или Копысь, — это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.

Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. «Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет, — сказал Александр Лукашенко. — Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать».

Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий — их благоустройстве, создании новых рабочих мест. «Эта красота будет востребована людьми только тогда, когда им будет где работать. Поэтому надо еще и создавать рабочие места», — отметил Президент. Для придания импульса экономическому развитию в настоящее время возле Болбасово развернуто строительство, восстанавливается аэропорт, возле которого разместится крупный промышленно-логистический центр. «Здесь прекрасная логистика — международная автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства призвал по-хозяйски подходить к использованию пустующих зданий и помещений, ведь некоторые из них можно не сносить, а переоборудовать под другие цели, в том числе развитие бизнеса, создание организаций для обслуживания населения.

«Этот поселок для меня — символ нашей неразрывной дружбы с россиянами. Здесь много работало (во времена СССР. — Прим. БЕЛТА), большинство русских людей. Белорусы, русские, украинцы… Разные нации жили и когда-то эксплуатировали этот аэродром. Это был один из стратегических военных аэродромов. И пусть этот восстановленный поселок будет символом нашей нерушимой дружбы славянских народов, прежде всего россиян и белорусов. Это как памятник», — сказал Президент.

«Мы потихонечку будем вам помогать там, где должно подставить свое плечо государство. А говорят, что государство — это мы (народ, люди. — Прим. БЕЛТА). Так давайте мы и будем крепить это государство, — призвал Александр Лукашенко. — Все теперь за вами. И свою жизнь устраивать нам. Никто со стороны не придет и не поможет. Наоборот, будут, завидуя, где-то притормаживать».

Во время общения с жителями Болбасово глава государства коснулся и демографического вопроса, высказав пожелание, чтобы в семьях было не менее трех детей: «Нам очень нужны люди. Для того, чтобы была Беларусь. Беларусь — суверенная и независимая, — это прежде всего люди».

Александр Лукашенко прошел по центральной улице городского поселка, ознакомившись с благоустройством населенного пункта. В числе прочего заменено и отремонтировано дорожное полотно, отремонтированы социальные объекты, фасады домов и дворовые территории, обустроены современные детские и спортивные площадки, решен вопрос с обеспечением населения качественной питьевой водой за счет строительства станции обезжелезивания, уделено внимание озеленению территории.

Вдоль маршрута следования главы государства собрались местные жители, многие из которых не только благодарили за произошедшие позитивные изменения, но и высказывали пожелания по дальнейшему развитию населенного пункта. Одно из таких направлений касается торгового обслуживания. Президент лично оценил ассортимент в двух продуктовых магазинах, один из которых государственный, а другой частный. Было отмечено, что в целом и тот, и другой пользуются спросом у покупателей, а цены на те или иные товары могут отличаться, однако в среднем находятся примерно на одинаковом уровне.

Во время посещения частного продуктового магазина Президент подчеркнул, что при проведении более гибкой ценовой политики необходимо выравнивать условия работы государственных и частных торговых организаций. «Значит, создавайте условия, чтобы они могли работать на равных — частные магазины и государственные. Людям же главное, чтобы качественный был продукт и дешевый», — заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко призвал с осторожностью подходить к вопросу строительства в этой местности крупных сетевых магазинов, чтобы не погубить небольшие магазины шаговой доступности. «Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они угробят маленькие. У нас 11 таких, можно сказать, шаговой доступности. Они конкурируют между собой. А если сейчас сюда сетевой магазин пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит эти (небольшие магазины — Прим. БЕЛТА), а потом поднимет цены. Правда, эти шутки у нас недопустимы. Я их всех предупредил. Смотрите, очень аккуратно с этим. Тут я не хочу вам рекомендовать запрещать или нет, но такие магазинчики гробить нельзя», — считает глава государства.

В процессе общения с местными жителями был поднят и вопрос улучшения обслуживания при торговле промышленными товарами. Глава государства распорядился в течение года рассмотреть варианты и решить этот вопрос.

Президент подробно интересовался использованием тех или иных объектов в городском поселке, давая по ходу необходимые поручения или советы.

Александр Лукашенко посетил в Болбасово и обновленный Дом культуры, ознакомился с работой этого учреждения, где созданы возможности не только по эстетическим направлениям, таким как танцы и пение, но и для занятий фитнесом, оборудован тренажерный зал. Глава государства пообщался с посетителями Дома культуры, среди которых было немало совсем юных жителей поселка, с удовольствием послушал песни в исполнении местных коллективов. И дети, и взрослые получили от белорусского лидера сладкие подарки — для них были специально припасены плитки шоколада «Президент».

После осмотра благоустроенного поселка и общения с местными жителями Александр Лукашенко лично ознакомился с ходом строительства в Болбасово мультимодального промышленно-логистического комплекса.

БЕЛТА.