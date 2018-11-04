Реконструируют и застроят. Какие изменения ждут студенческий городок БГУ на Курчатова

Столичные градостроители всерьез задумались о реконструкции территории студенческого городка БГУ, расположенного за МКАД на улице Курчатова. Также там планируется строительство новых объектов. Об этих изменениях сообщила администрация Московского района: на сайте появился анонс общественного обсуждения ПДП территории студгородка. Подробнее — в нашем материале.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Улица Курчатова расположена за МКАД, недалеко от трассы М1. Здесь находится несколько учебных и лабораторных корпусов, столовая и общежития БГУ. В проектируемый участок также вошла уже существующая автозаправка "Лукойла".

В новом ПДП градостроители ставят целью создать современный научно-образовательный комплекс за счет реконструкции уже существующих объектов, а также строительства новых.

Проект хотят реализовать в два этапа. Первый должен пройти до 2022 года. Запланировано:

— размещение станции технического обслуживания на свободной от застройки территории ООО «Виптрейд»,

— реконструкция спортивной площадки БГУ,

— строительство местных проездов, обслуживающих первоочередную и существующую застройку.



Изображение:mosk.minsk.gov.by

Детальный план в полном размере ТУТ.

В целом же в проекте:

— реконструкция учебно-лабораторного корпуса, музея, общежития и столовой БГУ (в плане № 3);

— реконструкция радиофизического корпуса, мастерских и складских помещений БГУ (в плане № 4);

— реконструкция лабораторного корпуса научно-исследовательского института прикладных физических проблем им. Савченко, БГУ (в плане № 7), а также реконструкция здания специализированного транспорта БГУ (в плане № 8).

Ближе к трассе М1 (автодороге Минск — Дзержинск) планируется строительство двух научно-лабораторных корпусов и общежития.

Презентация проекта состоится 6 ноября в 15.00 в актовом зале здания администрации Московского района Минска по адресу: проспект Дзержинского, 10.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в управление архитектуры и строительства администрации Московского района Минска, по адресу: проспект Дзержинского, 10, или на электронный адрес mos.stroy@minsk.gov.by по 29.11.2018 включительно.