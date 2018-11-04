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Реконструируют и застроят. Какие изменения ждут студенческий городок БГУ на Курчатова
Столичные градостроители всерьез задумались о реконструкции территории студенческого городка БГУ, расположенного за МКАД на улице Курчатова. Также там планируется строительство новых объектов. Об этих изменениях сообщила администрация Московского района:
Улица Курчатова расположена за МКАД, недалеко от трассы М1. Здесь находится несколько учебных и лабораторных корпусов, столовая и общежития БГУ. В проектируемый участок также вошла уже существующая автозаправка "Лукойла".
В новом ПДП градостроители ставят целью создать современный научно-образовательный комплекс за счет реконструкции уже существующих объектов, а также строительства новых.
Проект хотят реализовать в два этапа. Первый должен пройти до 2022 года. Запланировано:
— размещение станции технического обслуживания на свободной от застройки территории ООО «Виптрейд»,
— реконструкция спортивной площадки БГУ,
— строительство местных проездов, обслуживающих первоочередную и существующую застройку.
Детальный план в полном размере ТУТ.
В целом же в проекте:
— реконструкция учебно-лабораторного корпуса, музея, общежития и столовой БГУ (в плане № 3);
— реконструкция радиофизического корпуса, мастерских и складских помещений БГУ (в плане № 4);
— реконструкция лабораторного корпуса научно-исследовательского института прикладных физических проблем им. Савченко, БГУ (в плане № 7), а также реконструкция здания специализированного транспорта БГУ (в плане № 8).
Ближе к трассе М1 (автодороге Минск — Дзержинск) планируется строительство двух научно-лабораторных корпусов и общежития.
Презентация проекта состоится 6 ноября в 15.00 в актовом зале здания администрации Московского района Минска по адресу: проспект Дзержинского, 10.
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Также ПДП территории предусматривает новое строительство.
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