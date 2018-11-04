Чуть ли не каждый месяц Минюст наказывает очередное агентство, которое «оказывает информационные услуги» желающим снять квартиру в Минске. Но каждый день находятся люди, которые несут в такие агентства деньги. Очередную историю рассказала читательница Александра.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: avtoritetnoeradio.ru

— Посоветовала нам их (агентство) наша знакомая. Естественно, мы послушали и обратились туда. Предварительно созвонились, молодой человек очень быстро ответил на звонок, сказал: приезжайте заключать договор, все вам быстро найдем. Мы приехали.

Агент назвался Сергеем, покопался в бумагах и сказал, что квартир в нашем (Советском) районе нет. Мы недалеко ушли, когда Сергей перезвонил и сказал, что вариант появился. Вернулись в кабинет и обнаружили на столе уже готовый к заключению договор с записанным в нем адресом квартиры. Сергей при нас позвонил хозяйке, буквально 30 секунд разговаривал с ней, а после попросил подписать договор и оплатить ему работу. Деньги отдали в долларах. Сказал позвонить хозяйке в 13.00, мол, она вам предоставит квартиру к осмотру. Мы ждали 13.00, позвонили, но абонент либо не отвечал, либо скидывали звонок.

Позже мы заметили, что адрес в договоре указан совсем не жилого дома, а детского сада по Кольцова, 6! Квартиру мы так и не дождались, звонили ему в течение дня, но он просто скидывал звонки. Позже перезванивал, давал номера телефонов хозяев, которые либо сдали квартиры, либо сдавали не в том районе, который нужен!

Две недели такого ада, так он еще и спорил с нами, и иногда покрикивал… Очень хотелось бы, чтобы люди знали про эту историю! — пишет Александра.

Старые грабли

Тема не нова, но, видимо, стоит напомнить, что:

— нельзя подписывать договор, не читая и даже не попытавшись в нем разобраться;

— нельзя отдавать деньги, не прочитав договор и не разобравшись, что именно вам обещают.

Договор такие агентства обычно заключают на информационные услуги. Он предполагает, что вам дадут некий список контактов людей, которые сдают жилье. Недобросовестные агентства собирают сведения о сдающихся квартирах из открытых источников — объявлений в интернете, на столбах и зачастую даже не созваниваются с хозяевами. А по закону обязаны заключить договор с ними — и рекламировать их жилье официально. С «информационщиками» кому-то может повезти — попадется телефон нужного хозяина, который о вашем агенте не слышал, но еще не сдал жилье. А может и не повезти. И тут шансов больше.

Минюст констатирует : нарушения носят массовый характер. Только в этом году в связи с выявленными нарушениями Министерством юстиции наказаны несколько агентств. Но можно предположить, что большинство обманутых просто теряют деньги и никуда не жалуются. А зря.

Ведомство напоминает: при возникновении проблемных ситуаций потребитель вправе обратиться к руководителю риелторской организации, а при отсутствии реакции — в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов (Минского горисполкома). Жаловаться туда стоит — это бесплатно.





Как снять квартиру с гарантией?

Есть только три действенных способа.

Дешевый способ — искать объявления без посредников. Это займет время, мониторить на площадках придется постоянно: хорошие предложения уходят за считаные минуты после опубликования объявления.

Надежный способ — опросить родственников, знакомых и знакомых знакомых — кто-то наверняка сдает лишние метры.

Дорогой и надежный способ — снять квартиру по факту через приличное агентство недвижимости. По факту — это значит, что агент сначала найдет жилье, потом вам его покажет, и только если все устраивает, заключит с вами договор и получит от вас деньги. Обычно гонорар агента — половина месячной стоимости аренды.

Грамотный агент проследит, чтобы ваши отношения с хозяином также были закреплены договором найма. Это застрахует вас от сюрпризов. Выселить квартирантов, проживающих по договору найма, пока договор не истек, можно только по договоренности либо через суд за нарушения условия договора.