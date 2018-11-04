«Славкалий» начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа

Сегодня в активной фазе подготовка территории к прокладке труб. Начало трасса возьмет в деревне Дубеи Солигорского района и протянется на более чем 43 км до строящегося Нежинского ГОКа. Устанавливаются защитные пластиковые и металлические футляры в местах переходов будущего газопровода под автодорогами, реками и мелиоративными каналами. Проектом предусмотрено около 60 таких футляров. Специалисты сейчас заняты самым длинным из них — переходом через реку Случ, протяженность которого составляет более 530 м.