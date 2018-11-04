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«Славкалий» начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа
05.11.2018 — Разное | Soligorsk News
24 октября 2018 11:40 2925
"Славкалий" начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа
ИООО «Славкалий» начало строительство газопровода до Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.
Сегодня в активной фазе подготовка территории к прокладке труб. Начало трасса возьмет в деревне Дубеи Солигорского района и протянется на более чем 43 км до строящегося Нежинского ГОКа. Устанавливаются защитные пластиковые и металлические футляры в местах переходов будущего газопровода под автодорогами, реками и мелиоративными каналами. Проектом предусмотрено около 60 таких футляров. Специалисты сейчас заняты самым длинным из них — переходом через реку Случ, протяженность которого составляет более 530 м.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».
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©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 октября 2018 11:40 2925 "Славкалий" начал строительство газопровода до...
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