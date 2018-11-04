Соболенко вернулась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на 11-ю строку и вернулась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Соболенко вернулась на рекордное в карьере место в рейтинге WTAПервая ракетка Беларуси Арина Соболенко вернулась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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0
Ссылка на источник
82
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соболенко вернулась на рекордное в карьере место в рейтинге WTAПервая ракетка Беларуси Арина Соболенко вернулась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Aviasales.ru