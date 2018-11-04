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Соболенко вернулась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA

05.11.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на 11-ю строку и вернулась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вернулась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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