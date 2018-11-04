Изнасиловал и перерезал горло: житель Барановичей предстанет перед судом за преступление 19-летней давности









Дело сдвинулось с мертвой точки в феврале этого года, когда судебным экспертам передали для проверки образцы биологического материала нескольких лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов по другому делу - разбойному нападению на индивидуального предпринимателя в Барановичах в 2017-м. Среди подозреваемых был и ранее дважды судимый за разбой житель райцентра (1979 г.р.), доселе работавший в одной из организаций Барановичей. В базе нашлось совпадение с образцами 1999 года - генотип тогдашнего преступника совпал. Вскоре следствию удалось доказать причастность мужчины к убийству 19-летней давности. А затем - установить полную картину.





«Проведенным расследованием было установлено, что обвиняемый, которому в тот момент было 20 лет, получив отказ 14-летней девочки от вступления с ним в половую связь, совершил ее изнасилование, после чего нанес удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений школьница скончалась на месте происшествия.





«Вечерний Брест» . Следователями действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 166 (изнасилование), п. 7 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. После совершения указанного преступления мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - рассказал Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, которого цитирует





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





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