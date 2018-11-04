Источник утверждает, что Рыболовлев инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового фэйр-плей.





Для этого был заключен договор с маркетинговым агентством, глава которого пообещал "Монако" суммарную выплату в 1,4 млрд евро за 10 лет.













При этом Рыболовлеву пришлось задействовать различные офшоры, а условия сделки были скрыты от УЕФА.



