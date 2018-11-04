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Белорус-олигарх подозревается в махинациях с инвестициями в клуб "Монако"
Российский миллиардер белорусского происхождения, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев мог принимать участие в финансовых махинациях, сообщает Nrc.nl.
Источник утверждает, что Рыболовлев инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового фэйр-плей.
Для этого был заключен договор с маркетинговым агентством, глава которого пообещал "Монако" суммарную выплату в 1,4 млрд евро за 10 лет.
При этом Рыболовлеву пришлось задействовать различные офшоры, а условия сделки были скрыты от УЕФА.
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Российский миллиардер белорусского происхождения, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев мог принимать участие в финансовых махинациях, сообщает Nrc.nl.
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