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Белорус-олигарх подозревается в махинациях с инвестициями в клуб "Монако"

05.11.2018 14:02 — Разное | Партизан  
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Российский миллиардер белорусского происхождения, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев мог принимать участие в финансовых махинациях, сообщает Nrc.nl.

Источник утверждает, что Рыболовлев инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового фэйр-плей. 

Для этого был заключен договор с маркетинговым агентством, глава которого пообещал "Монако" суммарную выплату в 1,4 млрд евро за 10 лет. 



При этом Рыболовлеву пришлось задействовать различные офшоры, а условия сделки были скрыты от УЕФА.


 
 
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Российский миллиардер белорусского происхождения, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев мог принимать участие в финансовых махинациях, сообщает Nrc.nl.
 
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