"По сложности можно сравнить с метрополитеном": как строился самый дорогой туалет страны





Возведение общественного туалета велось с июня и должно было завершиться в декабре 2018 года, но объект сдали на два месяца раньше срока. Торжественных речей и разрезания красной ленточки не было – нашумевшее архитектурное сооружение открыли 25 октября тихо и почти незаметно, за день до Первого форума регионов Беларуси и Украины.





Специалисты Гомельского домостроительного комбината, выступавшего главным подрядчиком на объекте, назвали стройку непростой. Ничем подобным ДСК раньше не занимался, а "по сложности этот туалет можно сравнить с метрополитеном", отмечают строители.





По городу ходят слухи, что на туалет потрачен миллион долларов. Домостроители эту информацию не подтвердили, сославшись на отсутствие окончательных расчетов. При этом уточнили, что выше заявленной в тендере суммы (750 тысяч долларов – Sputnik) предъявить заказчику в лице городского Управления капитального строительства никто не позволит.





"Самой затратной частью стало укрепление откоса береговой линии сваями и возведение монолитных стен для предотвращения обрушения грунта. Каждый подпорный щит введен в грунт на шестиметровую глубину. Сложно было подвести в такое нестабильное место и коммуникации", – рассказал руководитель отдела капитального строительства Гомельского ДСК Ян Шилов.