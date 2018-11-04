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"По сложности можно сравнить с метрополитеном": как строился самый дорогой туалет страны

05.11.2018 13:53 — Разное | Партизан  
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Гомельский домостроительный комбинат записал видео стройки общественного туалета на набережной Сожа и рассказал, почему объект такой дорогой. Смотрите ускоренные кадры процесса строительства.


Возведение общественного туалета велось с июня и должно было завершиться в декабре 2018 года, но объект сдали на два месяца раньше срока. Торжественных речей и разрезания красной ленточки не было – нашумевшее архитектурное сооружение открыли 25 октября тихо и почти незаметно, за день до Первого форума регионов Беларуси и Украины.

Специалисты Гомельского домостроительного комбината, выступавшего главным подрядчиком на объекте, назвали стройку непростой. Ничем подобным ДСК раньше не занимался, а "по сложности этот туалет можно сравнить с метрополитеном", отмечают строители.

По городу ходят слухи, что на туалет потрачен миллион долларов. Домостроители эту информацию не подтвердили, сославшись на отсутствие окончательных расчетов. При этом уточнили, что выше заявленной в тендере суммы (750 тысяч долларов – Sputnik) предъявить заказчику в лице городского Управления капитального строительства никто не позволит.

"Самой затратной частью стало укрепление откоса береговой линии сваями и возведение монолитных стен для предотвращения обрушения грунта. Каждый подпорный щит введен в грунт на шестиметровую глубину. Сложно было подвести в такое нестабильное место и коммуникации", – рассказал руководитель отдела капитального строительства Гомельского ДСК Ян Шилов.

 
 
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Гомельский домостроительный комбинат записал видео стройки общественного туалета на набережной Сожа и рассказал, почему объект такой дорогой. Смотрите...
 
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