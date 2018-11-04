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В Витебске образовалась огромная свалка рубероида — размером с футольное поле и высотой 8 метров
Двадцать тысяч тонн рубероида размером с небольшое футбольное поле и высотой около 8 метров — примерно так можно описать масштаб проблемы, которая находится в черте Витебска.
Интересно, что в 2016 году жители Витебска уже обращали наше внимание на растущую (в буквальном смысле) проблему свалки рубероида Свободной Экономической Зоны. Тогда
Так выглядела часть свалки в мае 2016 года. «ВитЭкоРесурс» принимал рубероид от предприятий Витебской области. Фото Евгении Москвиной
А вот так она выглядит сейчас. Фото Анастасии Вереск
Гора рубероида уходит вглубь, образуя широкую площадку. Сейчас территория, на которой она находится, принадлежит компании «Ресайклинг Трейд», которая в 2017 году стала резидентом СЭЗ в Витебске. А вот тысячами тонн рубероида все еще владеет «ВитЭкоРесурс».
Чтобы разобраться, кто же несет ответственность за грандиозную свалку в Витебске, мы обратились к собственнику площадки. Оказалось, что реальных работ по расчистке на территории не ведет никто.
По оценке представителей «Ресайклинг Трейд», куча рубероида размером с небольшое футбольное поле уже несколько лет мертвым грузом лежит на территории СЭЗ. Несмотря на обещания «ВитЭкоРесурс», никто ее до сих пор не переработал. По словам сотрудников «Ресайклинг Трейд»:
Мы покупали эту площадку чистую. Мы видели эту кучу, но нас уверили, что ее вывезут сразу, как только состоится аукцион. Это подтверждалось гарантийным письмом. Мы защитили проект в декабре 2017 года, планировали выпускать мастики и праймеры. Но сейчас просто не знаем, что будет дальше.
В марте суд последний раз постановил им выселится и освободить территорию. Первый раз мы зашли на площадку после 7 марта, хотя приобрели ее в октябре. До этого нас не пускали: на воротах стояли люди, вызывали милицию.
По словам представителя компании, никто не делал реальных замеров свалки, а ее собственник не спешил освобождать площадку.
Мы поняли, что ситуация начала выходить из-под контроля и выразили согласие властям, чтобы переработать рубероид, раз они не могут эту кучу вывезти. Нам сказали, что идея отличная, занимайтесь, будем помогать в всех вопросах. На сегодняшний день, кроме администрации СЭЗ, нам никто не помогает.
По оценке «Ресайклинг Трейд» рубероид занимает около 3500 квадратных метров территории и поднимается примерно на 8 метров в высоту. От времени и погоды мусор слежался, просел и стал твердым, как камень.
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Двадцать тысяч тонн рубероида размером с небольшое футбольное поле и высотой около 8 метров — примерно так можно описать масштаб проблемы, которая находится в...
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