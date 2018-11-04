В Витебске образовалась огромная свалка рубероида — размером с футольное поле и высотой 8 метров

«Витебскому курьеру» удалось узнать, что отходы там складирует предприятие «ВитЭкоРесурс». Два года назад его сотрудники уверили журналиста в том, что отходы обязательно переработают. Получается как в анекдоте: никогда не было, и вот опять? Интересно, что в 2016 году жители Витебска уже обращали наше внимание на растущую (в буквальном смысле) проблему свалки рубероида Свободной Экономической Зоны. Тогдаудалось узнать, что отходы там складирует предприятие «ВитЭкоРесурс». Два года назад его сотрудники уверили журналиста в том, что отходы обязательно переработают. Получается как в анекдоте: никогда не было, и вот опять?













Так выглядела часть свалки в мае 2016 года. «ВитЭкоРесурс» принимал рубероид от предприятий Витебской области. Фото Евгении Москвиной













А вот так она выглядит сейчас. Фото Анастасии Вереск





Гора рубероида уходит вглубь, образуя широкую площадку. Сейчас территория, на которой она находится, принадлежит компании «Ресайклинг Трейд», которая в 2017 году стала резидентом СЭЗ в Витебске. А вот тысячами тонн рубероида все еще владеет «ВитЭкоРесурс».





Чтобы разобраться, кто же несет ответственность за грандиозную свалку в Витебске, мы обратились к собственнику площадки. Оказалось, что реальных работ по расчистке на территории не ведет никто.





По оценке представителей «Ресайклинг Трейд», куча рубероида размером с небольшое футбольное поле уже несколько лет мертвым грузом лежит на территории СЭЗ. Несмотря на обещания «ВитЭкоРесурс», никто ее до сих пор не переработал. По словам сотрудников «Ресайклинг Трейд»:





Мы покупали эту площадку чистую. Мы видели эту кучу, но нас уверили, что ее вывезут сразу, как только состоится аукцион. Это подтверждалось гарантийным письмом. Мы защитили проект в декабре 2017 года, планировали выпускать мастики и праймеры. Но сейчас просто не знаем, что будет дальше.





В марте суд последний раз постановил им выселится и освободить территорию. Первый раз мы зашли на площадку после 7 марта, хотя приобрели ее в октябре. До этого нас не пускали: на воротах стояли люди, вызывали милицию.





По словам представителя компании, никто не делал реальных замеров свалки, а ее собственник не спешил освобождать площадку.





Мы поняли, что ситуация начала выходить из-под контроля и выразили согласие властям, чтобы переработать рубероид, раз они не могут эту кучу вывезти. Нам сказали, что идея отличная, занимайтесь, будем помогать в всех вопросах. На сегодняшний день, кроме администрации СЭЗ, нам никто не помогает.





По оценке «Ресайклинг Трейд» рубероид занимает около 3500 квадратных метров территории и поднимается примерно на 8 метров в высоту. От времени и погоды мусор слежался, просел и стал твердым, как камень.



