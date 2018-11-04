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Нет взносов – нет пенсии: ФСЗН опубликовал список предприятий-должников

05.11.2018 13:40 — Разное | Партизан  
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Стали известны самые крупные неплательщики в ФСЗН.

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) опубликовал список предприятий, у которых образовались значительные долги по обязательным страховым взносам. В список вошли 348 предприятий с сумой долга более 10 тысяч рублей.

Заметим, что уплата обязательных страховых взносов влияет на трудовые пенсии работников предприятий-должников.

Трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Нет взносов – нет стажа.

Причем не все предприятия-должники указаны в списке ФСЗН. Поэтому, если у вас есть хоть малейшие подозрения о неуплате работодателем страховых взносов, вам следует обратиться в отдел ФСЗН по месту жительства. Там вам сообщат о состоянии ваших индивидуальных лицевых счетов.

Если есть проблемы, то стоит обратиться к нанимателю, в профсоюзы или в суд.

 
 
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Стали известны самые крупные неплательщики в ФСЗН.
 
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