Нет взносов – нет пенсии: ФСЗН опубликовал список предприятий-должников

опубликовал список предприятий, у которых образовались значительные долги по обязательным страховым взносам. В список вошли 348 предприятий с сумой долга более 10 тысяч рублей. Фонд социальной защиты населения (ФСЗН)список предприятий, у которых образовались значительные долги по обязательным страховым взносам. В список вошли 348 предприятий с сумой долга более 10 тысяч рублей.





Заметим, что уплата обязательных страховых взносов влияет на трудовые пенсии работников предприятий-должников.





Трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Нет взносов – нет стажа.





Причем не все предприятия-должники указаны в списке ФСЗН. Поэтому, если у вас есть хоть малейшие подозрения о неуплате работодателем страховых взносов, вам следует обратиться в отдел ФСЗН по месту жительства. Там вам сообщат о состоянии ваших индивидуальных лицевых счетов.





Если есть проблемы, то стоит обратиться к нанимателю, в профсоюзы или в суд.