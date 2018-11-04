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Нет взносов – нет пенсии: ФСЗН опубликовал список предприятий-должников
Стали известны самые крупные неплательщики в ФСЗН.
Фонд социальной защиты населения (ФСЗН)
Заметим, что уплата обязательных страховых взносов влияет на трудовые пенсии работников предприятий-должников.
Трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Нет взносов – нет стажа.
Причем не все предприятия-должники указаны в списке ФСЗН. Поэтому, если у вас есть хоть малейшие подозрения о неуплате работодателем страховых взносов, вам следует обратиться в отдел ФСЗН по месту жительства. Там вам сообщат о состоянии ваших индивидуальных лицевых счетов.
Если есть проблемы, то стоит обратиться к нанимателю, в профсоюзы или в суд.
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Стали известны самые крупные неплательщики в ФСЗН.
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