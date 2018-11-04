Итальянский боксер умер после проигранного боя

Итальянский боксер Кристиан Дагио, экстренно госпитализированный после нокаута в 12-м раунде 26 октября, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает портал Boxing Scene.





49-летний боксер принимал участие в бое а вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг, который проходил в Таиланде. Победу одержал его соперник таец Паруеанг, хотя судьи по очкам отдавали лидерство итальянцу.





Получив, несколько сильных ударов по голове, Дагио потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него серьезное поражение головного мозга.





— Он умер, как хотел умереть. Я не жалею об этом, потому что мой брат был таким человеком, он хотел драться до 80 лет. Боксерский ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион, — заявил журналистам брат погибшего боксера.





Кристиан Дагио (на фото) был семикратным чемпионом по Муай Тай. Долгое время спортсмен проживал и выступал в Таиланде. Большая часть его карьеры была связана с тайским боксом, где в 189 поединках одержал 145 побед.









Фото kombatgroup.com





Бой против Дона Паруеанга был для Дагио 11-м на боксерском ринге. В десяти предыдущих он одержал победу.