IT, бизнес, капитализм. О чём говорил вице-премьер Турчин на «Кастрычніцкiм эканамічным форуме»

Первый вице-премьер Александр Турчин открывал Шестой международный Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF) «Беларусь в дивном новом мире». Он говорил о развитии бизнеса, ставке на IT и о споре, что лучше − социализм или капитализм.

Про развитие бизнеса

По словам Турчина, «в Беларуси возможна революция без революций. Лучший курс − предсказуемый. Для бизнеса нет ничего лучше стабильности». Он считает, что не нужно стратегических инноваций − сейчас надо реализовать то, что уже принято, пишет TUT.by.

Турчин отметил, что в стране есть представление о массовых задержаниях предпринимателей − и это нужно исправить. По его словам, некоторые шаги уже сделаны − например, декрет №8 (о развитии цифровой экономики). Вице-премьер также анонсировал отмену 488-го указа и декриминализацию некоторых бизнес-решений: «У нас нет желания карать и раскулачивать бизнес».

По мнению Турчина, бизнесмен никуда не убежит от своей компании и своей доли на рынке. Потерять предпринимателя может быть больнее − то есть экономические методы наказания могут быть более действенными, чем силовые. Но окончательное решение по этому вопросу остается за президентом.

Он также признал, что силовики действуют по правилам − значит, надо менять правила, если хотим изменений в стране.

Про IT-страну

Турчин напомнил и про IT-страну. Он привёл статистику, что благодаря декрету №8 в первом полугодии экспорт ПВТ увеличился на 40%. А по экспорту на душу населения Беларусь и вовсе превосходит США. В Парке число резидентов за полгода выросло больше, чем за 12 лет работы до этого.

«Наша страна оказалась в принципиально новой ситуации. Раньше во всех сферах можно было заимствовать или хотя бы изучить чужой опыт, сейчас этого нет», − сказал вице-премьер. При этом он надеется на ПВТ: «Последние очевидные успехи нашего парка дают основания возлагать большие надежды на него в будущем». По его словам, правительство видит в IT самую успешную отрасль нашей экономики.

Про социализм и капитализм

Александр Турчин заявил, что уже неактуальны споры о плане и рынке, государстве и частнике, социализме и капитализме: «Время сделало все эти дискуссии неактуальными». По словам первого вице-премьера, мир стал сложнее, никто не знает будущего. Идея о безусловном базовом доходе перестаёт казаться утопией. По его мнению, всем странам остается только путём проб и ошибок искать ответы на вызовы.