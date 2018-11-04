В Минске открыли парк, где можно сделать селфи с единорогом

С прошлой недели беларусы по утрам видят не солнце, а туман. В таких условиях легко впасть в уныние. Чтобы минчане грустили поменьше (полностью от этого избавиться, пожалуй, невозможно), в центре города открыли селфи-парк, где можно сфотографироваться на фальшивом пляже.

Он состоит из 26 фотозон, среди которых есть и большая розовая овечка, чтобы представить себя в горах Швейцарии (где сейчас 9-13 градусов, что не особо теплее). Можно сделать фото с единорогом или в ванне из мягких шариков − это последние пару лет обязательная вещь на молодёжных фестивалях. В общем, в этом парке очень много розового.